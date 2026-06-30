谢霆锋西安巡演后与王菲十指紧扣机场放闪 复合12年恋情再证「真爱存在」 网民留言：这么多年还在热恋期

56岁天后王菲与45岁谢霆锋自2014年「世纪复合」后，二人已一起12年，感情明显升温。近日谢霆锋在西安举行巡演，王菲全程做「跟得女友」陪伴左右。日前演出结束后二人结伴现身机场，沿途不仅十指紧扣、互动亲暱，男方更不经意流露出多个呵护备至的小动作，羡煞旁人。

王菲为男友打气

谢霆锋早前在长沙的工作告一段落后，特意先绕回北京接王菲，再双双搭乘飞机前往西安，为演唱会做准备。王菲连续两晚都坐在包厢内为男友打气，还被拍到在场内兴奋跟唱二人的定情之作《玉蝴蝶》。29日演出落幕，二人齐现身西安咸阳机场，谢霆锋头戴cap帽，一身全黑打扮，孭住背囊；王菲则换上宽松上衣与牛仔裤，虽然戴著口罩，仍被眼利途人一眼认出。

王菲谢霆锋十指紧扣

谢霆锋全程与王菲十指紧扣，二人边行边笑，更多次互相凝望对方，眼神满是宠爱。步行期间，他更刻意放慢步伐迁就女方的节奏，贴心举动尽显温柔。短片曝光后，网民纷纷涌入留言，有人感动表示：「这个世界有真爱」、「命中注定，兜兜转转还是她」更有不少人赞叹二人多年依然甜蜜：「这么多年还在热恋期」、「羡煞旁人」