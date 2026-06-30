谭咏麟备战个唱半山练跑差点被车撞 惊险车Cam片流出 网民吓坏：快一秒都撞到佢

乐坛校长谭咏麟（阿伦）纵横乐坛逾半世纪，经典金曲数之不尽。相隔11年，他将于今年9月再度登上红馆，举行10场《谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会—终极篇》。昨日（29日）谭咏麟在演唱会记者会上自揭为以最佳状态示人，已练跑一个多月，更惊爆跑步时险些被车撞倒，而事发时的惊险影片亦在网上疯传。

谭咏麟疑乱过马路

昨日一个名为「车cam L（香港群组）」的Facebook群组流传一段车cam影片，片中显示在6月28日下午约3时半，一辆私家车驶经中半山宝云道近宝德台的弯位时，一名身穿浅色上衣及短裤的男子突然从路边走出，疑似准备横过马路。司机见状立即收慢，该男子也似乎被私家车吓一跳，立即退回山边。

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谭咏麟险被车撞车Cam画面逐格睇：

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当车辆驶过后，车内司机才惊觉险被撞男子的身份：「谭咏麟嚟嘅好似？」女乘客亦随即附和确认，两人似乎都为惊险一刻捏一额汗。影片曝光后，大批网民凭身形及地点，认定片中人正是谭咏麟，而谭咏麟在记者会上亦表示跑步时险被车撞，因电动车无声响令他不为意，但谭咏麟仍感谢大众关注：「多谢网民对我的关心。」

谭咏麟有惊无险

影片流出后吸引大批网民讨论，不少居住在附近的街坊留言证实，谭咏麟居于宝德台多年，偶遇他跑步并不出奇：「谭咏麟住宝德台几拾年啦」、「他呢排跑宝云道keep fit，凖备个唱」。不少网民表示非常担心，更有已购票的粉丝留言：「你差（揸）快一秒都撞瓜佢」、「唔好吓亲校长呀，我买咗飞睇演唱会㗎！」、「撞到佢就差啲冇得睇演唱会」、「如果系我揸车见到我一定会兴奋大叫偶像」庆幸谭咏麟有惊无险。

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谭咏麟亲民出巡零巨星架子：