BTS世巡创纪录单月票房10亿港元 大碟《ARIRANG》录38亿次串流播放

韩国天团防弹少年团（BTS）今年4月展开全员退伍后首个齐人世界巡唱《ARIRANG》，成绩惊人。据美国Billboard报道，BTS于5月举行的12场演唱会，单月票房收入超过1.278亿美元（约10亿港元），创下自2019年Billboard创立「最高巡唱收入排行榜」以来，组合单月最高票房纪录。

BTS今抵比利时

BTS巡唱自4月展开以来，至今已累积超过2亿美元（约15.6亿港元）票房收入，售出逾110万张门票。他们于5月2日至28日在美国艾尔帕索、史丹福、拉斯维加斯和墨西哥举行12场巡唱，吸金达1.278亿美元（约10亿港元），较前一个月的收入升68%，入场人数亦升54%。BTS在唱片方面同样捷报，BigHit Music引述音乐数据公司Luminate指出，BTS第5张大碟《ARIRANG》在发行短短8周内，已于全球录得38亿次串流播放，成绩斐然。《ARIRANG》由RM等成员亲自参与词曲创作，并邀得One Republic主音Ryan Tedder、DJ Diplo及澳洲制作人Flume等强大阵容助阵，主打歌《SWIM》MV上线两小时内观看次数已突破千万。目前BTS巡唱已展开欧洲站，上周于西班牙马德里揭幕，7月1日及2日在比利时演出，之后再到英国、德国及法国，及后于8月返回北美继续巡唱。