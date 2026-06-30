涂家尧孖Margaret Poon合唱慈善单曲 与著名音乐人张佳添组铁三角 为低收入家庭儿童筹款重燃音乐梦

由著名音乐人张佳添创作与监制、涂家尧与Margaret Poon合唱，并得到作词人曰云全力支持的全新慈善单曲《我是我 活得好的证据》，将于9月下旬推出，歌曲除了传递「重生」与「自我肯定」讯息外，最重要是为香港学生辅助会（HKSAS）筹募经费，为低收入家庭儿童提供音乐教育支援服务，亦是向努力撑起家庭、守护孩子的香港人作致敬，认真意义重大。

涂家尧望帮年青人追梦

对于今次慈善活动，涂家尧指他知道这首歌是为低收入家庭的孩子筹款时，他毫不犹豫答应参与，他希望透过今次筹款，可助年青人追梦，他说：「我自己也是歌唱比赛出身，我希望是次筹款可以帮助年青人追梦，希望这首歌提醒每一个人——你并不是由过去定义。无论曾经经历抑郁、迷失或被否定，你仍然可以重新站起来，重新出发。只要愿意相信自己，就是活得好的证据。」他认为现今社会无论成年人或青少年，都有很多不同的情绪病，而他第一首歌曲亦是关注抑郁症。他指：「如果我的歌声，能令一个孩子重拾笑容，令一个家庭看到希望，那这首歌就不只是一首作品，而是一份力量。」

Margaret Poon刚学唱歌勇于尝试

《我是我 活得好的证据》以「重生」与「自我肯定」为主题，带出无论人生上半场就算经历迷失、误解、挫折，只要仍愿意相信自己，人生下半场依然可以活得有尊严、有光、有价值。据今次慈善活动发起人Margaret Poon表示：「这首歌代表我人生的下半场，带出重生加复活的概念，是活在当下的证明。我想这首歌可以启发不同年龄的人，特别是中年人。或许我们的人生上半场并不完美，甚至曾经不快乐、迷失、对自己有所亏欠，但只要还有时间，我们都可以重新出发。学懂相信自己、爱自己，去做那些从未做过的事，尽最大能力发挥潜能，活出真正属于自己的模样，同时回馈社会。」Margaret认为音乐有一种神奇力量，可以跨越阶层与背景，走进人心最柔软的地方，纵使她是一位刚新始学唱歌的学生，但依然勇于尝试，更在多位专业音乐人指导下完成录音，她说：「也许我不是专业歌手，但我相信真心可以感动人。如果这首歌可以为孩子带来多一点资源、多一点关注，我愿意走出舒适圈，为他们站出来。」

张佳添为弱势孩子发声

至于歌曲监制张佳添认为这首不只是音乐制作，而是一份社会责任，他更表示被涂家尧和Margaret所投入的初心与信念，深深打动，他说：「他们是真心想为基层孩子做实事。这不只是一首歌，而是一份承诺。音乐人除了创作，也可以承担社会角色，为弱势孩子发声。」而为推广慈善单曲及筹款行动，官方专页 「FourLeafClover_M.G.《我是我 活得好的证据》」在Instagram及Facebook等已正式成立。