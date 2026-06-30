韩电视台JTBC财困传倒闭 节目如常录制 有艺人遭拖欠出骚费

韩国电视台JTBC财困问题持续发酵，JTBC母公司中央集团早前因206亿韩圜（约1.04亿港元）贷款到期未能偿还，宣告债务违约，其后中央控股、JTBC等5间关连公司相继向法院申请破产保护。事件波及旗下多个王牌综艺节目，包括《认识的哥哥》、《拜托冰箱》及《恋爱战争》等，有艺人及经理人公司透露，原定发放的出骚费未有准时支付，JTBC其后逐一联络相关经理人公司，要求延后支付并寻求体谅。

迟啲还，唔系唔还

有业内人士表示公司并非拒绝支付，仅以「需要时间处理」回应，惟具体何时补发费用，至今未有明确时间表。由金素妍、金知硕主演的新剧《恋爱再发现》拍摄亦于本月22日宣布暂停1个月，虽然制作组强调与财困无关，纯为改善剧本及配合雨季考量，惟外界仍质疑时机敏感。与此同时，综艺《拜托冰箱》拍摄照常进行，《黑白大厨：料理阶级大战》首季冠军权圣晙在社交网上载拍摄花絮，显示部分节目仍维持正常运作。此外，JTBC 3月才开播的新综艺节目《飞翔吧小鸡》的制作公司，本月中被指遭拖欠拍摄、音响、灯光、无人机拍摄、编舞、混音、作曲等10几个部门的外判费用，加上导演和作家们的未支付费用，总计超过4.3亿韩圜（约235万港元）。