马国明亲回 《东周刊》独家爆汤洛雯松身衫出巡孕味浓 认老婆因一事睇中医：大家唔好太心急

视帝马国明近日工作多多，频频露面吸金，被最新一期《东周刊》直击，与太太汤洛雯、外父汤镇宗与外母，以及汤洛雯靓细妹汤乐瑶齐齐出巡。久未露面的汤洛雯以长袖松身打扮现身，身形飘孕味，要出动全家人照顾，马国明更以「3绝招」力谷造人。

马国明指汤洛雯失眠睇中医

谈到与太太汤洛雯进补等「3绝招」谷B，马国明以短讯回复《星岛头条》，马国明承认太太有以中医改善失眠的情况，因经常睡得不好，不似他可以一觉瞓天光：「所以她尝试睇中医，尽量减少失眠的情况，最近是有改善，服药后的确有改善不似以前差。」

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至于汤洛雯全面停工方面，马国明称：「停工就没有，她一直有拍摄，有接到社交平台广告都会拍，刚巧最近公司亦没安排她拍剧。」而好兄弟萧正楠的「生仔秘方」，马国明笑言有BB后才会请教他，又笑称：「他的秘方就是经常Send儿子的片和相给我看，的确很可爱，见到阿萧又好开心！」

马国明曝光汤洛雯孕味浓原因

对于太太汤洛雯孕味浓？马国明表示：「她夏天较喜欢著松身衫，怕出汗黏住身体不舒服，不过太太都睇到相片，说最近的确肥了少少，要积极减减肥，哈哈！如果有我们一定会讲，大家不用太心急，多谢大家关心，Thank you！」

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