吴建豪再婚神秘老婆竟为日本歌手 荒卷绘美英国名校毕业曾演美剧

47岁男星吴建豪（VanNess）离婚8年，昨日（29日）突然宣布再婚消息，在IG上晒出与新婚妻戴上戒指的牵手相，并写道：「如今，我更蒙福拥有了生命中最重要的人」，分享再做人夫的喜悦。吴建豪虽然公布结婚喜讯，却未有曝光新婚妻的身份，但有台媒爆料，指女方实为日本歌手荒卷绘美（Emi Aramaki），两人已于今年5月初在美国拉斯维加斯注册结婚，唱片公司已向台媒《自由时报》证实吴建豪老婆的身份。

吴建豪新婚妻9岁移英

据《ETtoday》报道，吴建豪的新婚太太「Emi Aramaki」荒卷绘美拥165cm身高，于日本福冈出生，从3岁开始接触钢琴，直到9岁移居英国，于名校英国伦敦大学学院（UCL）历史系毕业。有指荒卷绘美受到日本流行音乐及灵魂乐、爵士乐等西方音乐影响，中学期间已加入合唱团，展现音乐才华，大学毕业后往返东京、伦敦、洛杉矶等地发展。

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才华洋溢的荒卷绘美，除向音乐界发展外，亦曾客串美剧《联邦调查局：国际刑警》（FBI: International）第四季，在其中一个单元饰演「Risa Kagura」一角。荒卷绘美在前年搬回日本生活，并发行首支日文单曲《Purple Dream》，在网上累积一定的知名度，而荒卷绘美是一名「动漫迷」。

吴建豪跟前妻曾隔空骂战

吴建豪与荒卷绘美结婚前，曾与徐若瑄分分合合长达3年谱「姊弟恋」。吴建豪其后在2013年与新加坡百亿千金石贞善（Arissa）结婚，但有传二人在新婚未够一年，因个性不合，加上生活理念的差异，传出感情亮红灯，更试过在网上隔空爆发骂战，直到2018年结束5年婚姻。

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