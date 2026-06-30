Edan闻林明祯卖床惹遐想 : 多谢关心 Jer帮口「旺一世」要买返去 Jeremy临死会偷走兄弟电话 同Anson Lo庆生认难度期

Jeremy(李骏杰）、Edan(吕爵安）及Jer(柳应廷）昨晚（29日）到将军澳为ViuTV直播节目《8点直落VIURIETY》演出。Jeremy刚完成演出舞台剧《大象的告别式2.0》由于每晚演出时也需要哭，所以他表明，这个月也不想再哭。Edan即质问Jer为何没有去看Jeremy的演出？Jer解释，因当日拍电影收03所以没有去，但也看过片段见到Jeremy唱歌。Jeremy即考验他问：「那究竟我唱了你那首歌歌曲？」Jer因不知道而尴尬万分，Jeremy 扮嬲说：「下次你开演唱会我不会去。」

Jer死前想与家人朋友聚会

节目环节中要Jeremy想像自己就快死，会想做什么？他写了，要跟家人和朋友道别、处理好财产给爸妈、要推出最后大碟、举行告别演唱会，以及在MIRROR 队中取得毕业证书等。而Jer刚巧正拍摄一套与生前有关的电影，片中主角举办生前丧礼，要在生前与朋友庆祝和告别也不错，他说：「将来我在生命最后一刻，与家人朋友聚会是不错的一件事，因为仍然可以听到大家跟我讲的说话。」

Jeremy大赞林明祯sale得好

此外，林明祯在卖床贴文中强调这张床「Very的新，这床睡了会旺你一辈子」瞬间引爆话题。网民纷纷留言表示这句介绍充满遐想空间？对此问题，Edan接连表示，多谢关心、多谢关心！追问Jeremy 和Jer可有感到惹人遐想？Jeremy 说：「好正面，如果我卖走一样嘢，我都会话，我呢个床褥，我瞓完之后就变到MIRROR嘅 Jeremy 咁，你瞓唔瞓呀！一定系咁様sale㗎啦，你卖嘢一定sell 佢好㗎。（你赞林明祯sale得好吗？）一定sale得好，大家都一定系谂住最好嘅方向去sale㗎嘛，一定唔会讲，瞓完之后会腰酸骨痛，唔会咁样㗎嘛，系咪先！」Edan也忍不住大赞一句：「识Sale!」Jer则表示，也想自己旺一下。问Jer是否真的想买那张床褥？他说：「床褥旺一世那个不想买，我买个财神返去啰！」Jeremy问他，即是买床褥回去当作财神来贡奉？Jer说：「系呀！旺一世，（那你要争？）争什么？」Edan即教他说：「你讲多谢关心得㗎啦！」

Edan透露8月拍团综

Edan表示，8月中至月尾将会入剧组开工，问他现时仍有时间拍拖？他再以多谢关心作回应。Jeremy帮手解围，直指，大家都有其他工作做，团歌准备中，团综大约八月拍摄。问Jeremy打算怎样与好友Anson Lo(卢瀚霆）庆祝生日？他表示，三人刚刚正研究何时才能一起食饭。因为大家都很忙，AL又忙，Jeremy 说：「他要忙于在澳门举行演唱会，跟着我们又有其他嘢搞紧，其实大家系好难夹到时间，但系会尽力夹。」问到会否在AL拍完剧后补祝生日去旅行？Edan表示，因为AL拍剧入剧组便会很长时间，他说：「但我们又不想与他生日距离太远庆祝，所以完成节目后大家倾下。」

Edan、Jer紧张Jeremy遗产

问Jeremy是否因为演出舞台剧而瘦了很多？他称，可能是吧！自己没有特别去减肥，可能因为日日喊得多，令水肿消失，所以瘦了。他即问身旁的Jer要不要试一试？Jer即说：「我现在不瘦吗？（喊多此会瘦？）我现在便先要哭了。」至于Jeremy 为何临死前要拿到MIRROR毕业证书？他表示，因为觉得自己的人生毕业，也想在MIRROR 毕业，而身旁两位队友也紧张他的遗产问题，对此，Edan和Jer即解释，只担心他的遗产去了适合的地方，帮他正确处理。Jeremy 即对他们说：「真系好兄弟。每人俾一蚊利是你们。哈哈！」此外，问Jeremy 有没有黑图在邱士缙手上？Jeremy表示，自己没有黑图在对方手上，反而很惊Edan的手机，因为他经常影大家睡着觉或样衰的照片，问到可会提点Edan好好保管自己的手机？他说：「Edan会啦！」Edan搞笑地问他们索取「保护费」哈哈！Jeremy 突然想起，刚刚在死前要做的事中，要加多一点：「带走Edan部手机，烧咗佢部电话，偷埋佢部电话走。哈哈！」