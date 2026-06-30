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49岁陈伶俐传二度婚变后最新照片流出 深夜发声78字暗示婚姻状态

影视圈
更新时间：13:00 2026-06-30 HKT
发布时间：13:00 2026-06-30 HKT

林敏骢的落选港姐前妻陈伶俐，2012年与新加坡富商后人刘颂铭再婚，育有一子。陈伶俐近年屡传婚变，日前再传出其婚姻亮红灯，但陈伶俐仅以双手合十的表情符号回应传媒，未有正面否认。昨晚（29日）陈伶俐在社交平台分享与朋友聚会的合照，并发布一段意味深长的文字，似是暗示目前的心情。

陈伶俐IG发文暗示心情

陈伶俐昨晚在IG的限时动态连发两帖文，其中一张照片，见到陈伶俐与三五知己在餐厅举杯畅饮，众人面露微笑，气氛愉快，陈伶俐看起来状态不错，心情似乎未有受到婚变传闻影响。帖文中，又见到陈伶俐与好友的合照用AI生成图片，画风可爱，并配上「#enjoythemoment」（享受当下）的标签，疑透过合照透露心情。

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陈伶俐转发「沉默」金句

而陈伶俐的另一张照片，则转发他人帖文，有一张女性侧面的剪影相，配以文字的内容：「沉默，是女人最大的底气。年轻时总想解释，害怕被误会。现在才发现，真正成熟的人，早就不再浪费时间解释自己。懂你的人，不需要解释；不懂你的人，解释再多也没用。沉默，不是软弱，而是一种清醒。」陈伶俐似乎是透文字回应其婚姻状况。

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陈伶俐历两段婚姻育有三子

现年49岁的陈伶俐于1996年以19岁之龄参加港姐，可惜落败，同年入读TVB第9期艺员训练班，毕业后获安排担任资讯节目《城市追击》主持。陈伶俐因采访而认识著名音乐人林敏骢，二人火速挞著，公开恋情后一年因陈伶俐怀孕，于1998年结婚。陈伶俐婚后诞下两子林肯（Lincoln）和林善（Yohji），但陈伶俐与林敏骢最终在2008年宣布离婚，结束10年婚姻，而两子由陈伶俐照顾。

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