阿娇钟欣潼减肥秘诀大公开！亲授「三宝循环减肥法」激瘦5kg简单有效（附完整餐单）

现年45岁的钟欣潼（阿娇）近年身形时常成为外界焦点，曾被指忽胖忽瘦。然而，最近她以绝佳状态示人，成功减重后不仅回复巅峰颜值，更散发自信光彩。阿娇大方地在小红书上分享自己的减肥心得，公开了名为「三宝循环减肥法」的独门秘诀，声称靠此方法成功减掉10斤（约5公斤），而且过程不需挨饿，简单易跟！

相关阅读：温碧霞公开养生秘方！自家制「抗炎果昔」吸收维生素 美味营养又健康

甚么是「三宝循环减肥法」？

阿娇的减肥法以三种食物为核心，分别是燕麦、红薯（番薯）和茶叶蛋，进行为期三天的饮食循环。这个方法的好处是不用计算卡路里，也无需挨饿，食材更是随手可得。

核心概念：

第一天（燕麦日）： 清理肠道

第二天（红薯日）： 消除水肿

第三天（茶叶蛋日）： 补充蛋白质

阿娇「三宝循环减肥法」三日餐单大公开

第一天：燕麦日（清理肠道、低升糖、高饱足感）

早餐： 一碗纯燕麦（用热水冲泡），搭配几颗小番茄补充膳食纤维。

午餐： 一碗纯燕麦，搭配一份白灼蔬菜和少量瘦肉或鱼肉。

晚餐： 半碗纯燕麦，搭配大量蔬菜。

小贴士： 燕麦是低GI（升糖指数）食物，能提供长时间的饱足感，让一整个上午都不易感到饥饿。

第二天：红薯日（高钾排钠、消除水肿）

早餐： 一个拳头大小的蒸红薯，搭配无糖乳酪或黑咖啡。

午餐： 一个蒸红薯，搭配清炒绿叶蔬菜（少油少盐）和手掌大小的鸡胸肉或豆腐。

晚餐： 半个蒸红薯，可搭配一份蔬菜汤（如冬瓜、番茄、海带等），加强排水效果。

小贴士： 阿娇强调红薯一定要用「蒸」的，不要用烤的。红薯富含钾，有助于排出体内多余的钠，对于易水肿体质特别有效，吃完第二天脸会紧致一圈。如果经期前后水肿严重，她会连续吃两天「红薯日」。

第三天：茶叶蛋日（补充优质蛋白、防止皮肤松垮）

早餐： 2颗茶叶蛋，搭配一杯黑咖啡。

午餐： 2颗茶叶蛋，搭配牛肉。

晚餐： 1颗茶叶蛋，搭配豆腐。

小贴士： 减肥时若蛋白质摄取不足，容易导致皮肤松弛。这一天阿娇会吃4至5颗鸡蛋，但蛋黄只吃一半，以补充足够的蛋白质。

灵活执行 轻松瘦身

阿娇表示，这个三日循环可以一直持续进行，也可以每周挑三天执行，其余日子则正常饮食，但谨记要「少油少盐」。这个方法让她不用断碳、不用挨饿，轻松健康地瘦下来。如果你也对身形管理有兴趣，不妨试试看阿娇这个懒人减肥法！

相关阅读：翁虹公开养生秘方！最重要四件事 网民激赞肤质极好似20出头