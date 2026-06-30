「御用姣精」邓伊婷玩瑜伽极尽诱惑 墨绿Bra Top展示S形曲线 邪恶视角晒逼爆上围

36岁的邓伊婷近年凭借在剧集中多次饰演小三角色，而被封为「御用姣精」，现实中她其实是一位热爱运动的健康女神。近日邓伊婷在社交平台分享了一组做瑜伽的影片和照片，身穿墨绿Bra Top及超紧身瑜伽裤的她，大方展示其苦练多时的完美身材，火辣程度引发网民热议。

邓伊婷邪恶视角大派福利

从影片中可见，邓伊婷穿著墨绿色Bra Top及瑜伽裤，贴身剪裁将她的S形曲线表露无遗。无论是做出伸展、下蹲还是使用瑜伽环的动作，她丰满的上围和零赘肉的纤腰都极为抢镜。其中一个跪在瑜伽垫上，单手支撑身体向侧伸展的动作，更将她完美的胸形、翘臀及招牌长腿的线条完美呈现，散发出健康性感的气息，网民大赞「好性感」、「无法将目光移开」。

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邓伊婷加入TVB常演小三角色

邓伊婷的演艺之路并非一帆风顺。她于2012年以原名邓以婷加入女子组合Super Gear出道，其后在2016年参选「大闸蟹小姐竞选」。加入TVB后，因外形美艳，经常被派演一些小三、情妇等角色。尽管拥有令人称羡的索爆身材和修长美腿，但在剧中大多只能担任配角，发挥机会不多，让不少粉丝为她感到可惜。然而邓伊婷并未因此气馁，反而更积极地透过运动来装备自己，时刻保持最佳状态。

邓伊婷姑姐夏文汐证家族基因强大

邓伊婷的姑姐是80年代的性感女神夏文汐，当年凭著电影《唐朝豪放女》一脱成名，其大胆前卫的形象深入民心。如今邓伊婷同样以性感形象在娱乐圈打拼，可谓完美继承了家族的优良基因。虽然目前星途与姑姐相比仍有一段距离，但邓伊婷凭借惹火身材，不时大派福利，在社交平台上成功吸纳了大量人气。

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