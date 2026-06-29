郑秀文突然成为台湾网民热话人物！因一位女星掀「回忆杀」 Sammi感动发声惹热议

天后郑秀文（Sammi）早年推出多张国语专辑，进军台湾市场大受欢迎，多首金曲〈值得〉、〈出界〉、〈眉飞色舞〉、〈缺席〉、〈舍得〉、〈痴痴为你等〉等，都是不少乐迷到卡拉OK必唱之选。不过郑秀文近几次世界巡回演唱会都没有到台湾演出，令当地歌迷等待多时。近日因台湾第37届金曲奖颁奖典礼（金曲奖2026）上，S.H.E成员、金曲歌后田馥甄（Hebe）在典礼上翻唱郑秀文的国语金曲〈缺席〉，令郑秀文忽然成为台湾网民在Threads上讨论的热话人物。

Hebe田馥甄向伯乐袁惟仁致敬

田馥甄日前为金曲奖担任表演嘉宾，向已故音乐人袁惟仁致敬，并献唱其经典作品，其中一首正是袁惟仁为郑秀文创作的国语金曲〈缺席〉。田馥甄在参加选秀比赛时，袁惟仁已是评审之一，在S.H.E时期已相当支持她单飞发展，在同一间唱片公司合作长达十多年，双方关系亦师亦友。袁惟仁早前离世，田馥甄暌违6年答应出席金曲奖向袁惟仁致敬，唱出他的经典创作，唱到最后一首歌曲〈缺席〉时更忍不住哽咽，场面伤感。这段表演不但吸引歌迷重温，连正备战7月启德演唱会的郑秀文也有留意，在IG限时动态表示感谢袁惟仁老师写了〈缺席〉这首歌给她，并赞田馥甄的演绎很感人。

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郑秀文国语金曲掀「回忆杀」

田馥甄的深情演绎，意外掀起台湾歌迷的「回忆杀」。大批粉丝纷纷在Threads发文，表示田馥甄的表演让他们重新记起郑秀文众多脍炙人口的国语歌曲，如〈值得〉、〈出界〉、〈我应该得到〉、〈沉默的纵容〉等，并赞叹郑秀文的国语歌是无数人的青春回忆。

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台湾歌迷洗版式表白「好想念郑秀文」

事件发酵后，台湾歌迷的热情一发不可收拾，纷纷在Threads留言：「谢谢田馥甄，让这位阿姨总算在滑脸书的时候，看到好多篇郑秀文的文章」、「因为金曲奖，郑秀文的讨论度完全是疯狂飙升」、「好想在台湾听郑秀文演唱会」，更有歌迷表示7月将专程到香港支持郑秀文的启德演唱会。其实郑秀文上次在台湾举行演唱会，已是2010年的《Love Mi郑秀文世界巡回演唱会》，这次热话引发歌迷们集体许愿，强烈期盼郑秀文能再次踏上台湾的舞台，举行个人演唱会。

郑秀文于IG深夜发文吐心声

台湾网络上的热潮也传到郑秀文耳中。郑秀文在IG坦言，因为这次田馥甄的表演，让她重新细意翻听这首歌，感觉「旋律之美，歌词之意，重新有了生命和心跳」。郑秀文更罕有地吐露心声，表示自己有很多国语歌都好像「缺席」了，在演唱生涯里只唱过一两次，如今这些回忆和旋律一下子涌现，让她充满感触。

从郑秀文的文字中，能感受到她对国语歌市场的怀念，也似乎暗示了对未来在台湾再开演唱会的可能性抱持开放态度，让苦等已久的台湾歌迷重燃希望。

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