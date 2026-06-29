陈星妤与李尔晨拍「公主抱」甜到漏 亲解二人关系：见证住大家成长

「大只型男」李尔晨（Kyle）近日跟无线上位小花陈星妤拍摄了一条健身室「公主抱」片段，上载两人社交网后引起好大回响，两人在片中之亲密举动，加上笑容甜到漏，片段闪到爆，引发大批网民猜测两人关系，又估计两人是否想藉片段公开关系。

陈星妤、李尔晨犹如热恋情侣

片段在健身室中拍摄，见到一名身段均称穿著贴身运动衫之长发女子背面，正步向前面一个身材高大健硕之男士，女子伸手搭向男士膊头，男士单手来一个公主抱方式抱起该女子，镜头一转向两人正面，就见到陈星妤与李尔晨都笑得好开心，犹如热恋情侣一般。

陈星妤不怕与Kyle传绯闻

就此事向Kyle求证，他首先好多谢大家反应如此热烈，但他跟星妤只是好好朋友关系，他解释:「其实同星妤系大学同学，大家有好多共同朋友，同埋由模特儿入行都系同公司，系见证住大家成长嘅bro(兄弟) 嚟。」

至于拍摄这条片，原来没有特别构思，Kyle说：「 大家做做吓gym，佢无啦啦指住条片问我做唔做到，我嬲嬲地话梗系做到，于是乎就拍咗出嚟，其实重有两条类似嘅片未放，如果大家想睇不妨话我听！」但Kyle多谢大家赞赏他的身形，希望他自律的生活及健身习惯可以鼓励到大家多做运动。至于星妤亦表示不会怕同Kyle传出绯闻，因为大家认识比较久， 所以拍摄片段时也很轻松：「原本我地就系一齐相约做运动，期间想尝试挑战一下就拍了，所以都无想太多，就拍得好顺利，佢单手挑战成功大家都好开心。」

