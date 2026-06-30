63岁关之琳零修图近照流出 逆生长紧致肌肤白到反光 与名媛闺密合照面露自然微笑

63岁的「大美人」关之琳，近年虽大幅减少幕前演出，身家丰厚的她专注享受人生，但一举一动依然备受瞩目。近日九巴后人雷兆辉为老婆雷林静怡庆祝生日，关之琳特意现身为好友贺寿，同场还有名模周汶锜，场面热闹。从曝光的近照所见，身穿浅蓝色牛仔褛的关之琳化上淡雅精致的妆容，对着镜头展露自然甜美的笑容。相中的她精神饱满、气色极佳，面部线条柔和流畅，肤质依然紧致，白到反光，绝佳的状态让不少网民大赞她保养得宜，完全看不出真实年龄，「不老女神」的称号当之无愧。

关之琳被黑粉指她颜值崩坏

关之琳这次以如此完美的姿态亮相，无疑为早前闹得沸沸扬扬的「颜值崩坏」风波，进行了最有力的平反。事缘早前她现身内地出席商业活动，甫出场即获大批员工夹道欢迎兼大喊「女神」，巨星气派依然。不过当时有网民在网上分享现场拍摄的影片，片中的她虽然身材纤瘦、长腿吸睛，但被指面部表情僵硬、苹果肌异常突出，甚至引来「肿成包子」、「医美过度」等评论。然而从这次闺密聚会的合照可见，关之琳的五官自然标致，毫无浮肿迹象，直接粉碎了外界对她走样的质疑。

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关之琳回复最佳状态为己平反

对比两次关之琳曝光的模样，不少网民纷纷为她抱不平，直指早前内地活动的「走样」影片，完全是归咎于网民拍摄的「死亡角度」，加上现场混乱欠佳的灯光所致。除此之外，艺人舟车劳顿四出工作，偶尔出现不在最佳状态的疲态亦是人之常情。关之琳在好友生日聚会这种轻松自在的氛围下，展现出的才是她最真实、最自然的冻龄美貌。

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