谭咏麟非告别乐坛：只系唔做大型演出 巡唱终极篇9月红馆开锣 跑步练气险遭车撞

谭咏麟于9月11日举行10场《谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会 - 终极篇》，他（29日）到红磡宣传，主持之一的郑子诚表明买不到门票，来做司仪不是为了酬劳，而是为了两张演唱会门票。

谭咏麟跑步险挨撞

台上，谭咏麟向粉丝派定心丸，表明过往对粉丝承诺唱到80岁，「我一定会做到！」在香港举行演唱会之后便开始巡回演出，他说：「我不想讲告别，大家不用担心，只是不同形式，不会做大型演出，会做粉丝聚会、小型演出或慈善演出。」他表示，千禧之后的人都钟意他的歌，有歌迷小至11岁，「有年轻人质疑父母，为何会钟意我这个人？他们便代入父母，因而许多年轻人成为我的歌迷。虽然不能回到80年代的状态，我会尽力而为。」透露练跑个多月，而昨天跑步时差点被车撞到，皆为那辆是电动车无声响，不料有人把片段放上网，「多谢网民对我的关心。」

谭咏麟启德开Show谂过先

谭咏麟笑言，张国忠觉得10场演出是「十全十美」，故决定不加场；笑称自己欠两场半的门票，「我一身飞债！」他试过连续举行38场个唱，「对上一次2015年举行40周年演唱会，当时巡唱做了11年，其实我无停过，每年都做几十场演唱会，只是大家不知道。（再返香港做最终站演出？）还没想，不敢承诺。有人说过巡唱之后在启德开3至5场演唱会，也要看场地配套是否成熟。」

谭咏麟身体冇问题

问谭咏麟是否身体出问题，才决定这次为终极巡唱？他解释身体状况好好，指要照顾歌迷，最年长的歌迷已过百岁，他曾到老人院探望。不再做大型演出，是否舍得？他笑言：「要让我过一下自己的日子！（想同儿子有多一些相处时间？）同家人相处多一些，（儿子上台一起演出？）不会了，（他回港见证你的演出？）大家自己谂！」

谭咏麟个唱唔请嘉宾

终极演出会否邀请好友担任嘉宾？谭咏麟是称不会。他挑选了200首歌演唱，除了头、尾部份不能变动外，当中一环节每晚轮流唱不同的歌，他笑言：「还需要记歌词！（要巨型字幕机？）不用！我有眼镜！」大会即场首播谭咏麟的新歌《我在意》，此歌由他作曲，刘德华、李克勤一起作词，他说：「这首歌原本我创作予赵浚承的，但他说可能一年后才能出歌，我便拿来自己用，本打算同刘德华、李克勤合唱，但他们说这首歌是向我致敬的，加入任何人唱也不恰当。」