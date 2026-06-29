周柏豪同家人旅行期间飞返香港揾银 6位数名表留畀儿子

周柏豪（29日）出席名贵钟表品牌 X 《小王子》法文版小说出版80周年纪念腕表展览活动，作为品牌忠实收藏者，他受访时透露出道后首只购买名表正是由该品牌出品，故就算与家人旅行期间，亦特意飞回香港出席活动，稍后会再到当地继续行程：「出道第一只表就系呢个牌子，陪我出席好多唔同颁奖礼。仲有结婚、生小朋友好多重要时刻！」

周柏豪Shopping要问准妻子

周柏豪谦称不算是腕表收藏家，拥有数量不多：「最豪一次试过用六位数买表，当然都会买表畀太太做礼物。（消费要批准？）系我先要申请，太太消费就唔使我批准。」透露太太非常喜欢《小王子》，睡房床头摆设一盏小王子星球枱灯，亦借此向儿子讲睡前故事。周柏豪笑说在其「监管」下，儿子都会「玩」名表，「我叫佢唔使心急，第日都系属于你嘅！」谈到父亲节，周柏豪表示当时在上海拍摄大型音乐节目，故未能与家人庆祝，本星期望与父亲吃饭补祝，并指父亲拥有许多腕表，故不会买表相赠。

周柏豪被支持者投诉

周柏豪将到悉尼办「见面演唱会」，透露已是事隔逾10年，故心情非常兴奋，7月底亦会在佛山加开一场。而由于年初于香港开见面演唱会，故预计年底于澳门再开一场。对于不少内地粉丝因为抽不中见面会，失去互动机会，他回应指：「而家流行见面演唱会形式，想趁大趋势继续向呢个方向发展，暂时唔会搞演唱会住。」同时不排除加开内地巡回见面活动满足粉丝。