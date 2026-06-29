《爱回家》「博士」马贯东合体林凯恩晒全家福 元祖级角色大结局回归？ 网民担心安仔恋情

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》7月迎来大结局，在剧中饰演Bonnie的林凯恩，近日突然在社交平台上载了一系列温馨的「全家福」照片及短片。画面中她与马贯东两人与一位精灵可爱的小女孩亲密互动，宛如幸福的「一家三口」。由于马贯东曾于《爱回家》中饰演经典角色「秦博思（博士）」，这次突如其来的合体，瞬间让大批剧迷大感震惊，网民误以为是《爱回家》在结局篇，会让消失多时的「博士」惊喜重返剧组。

林凯恩发文指默契依然惹美丽误会

这次美丽的误会源于林凯恩在社交平台分享的一组照片及拍摄花絮。她感性地写道：「因为爱，因为自己，因为健康，原来很多选择，都是慢慢学会为重要的人著想。」她更特别感谢能与「老朋友」马贯东再度携手，大赞两人的合作「感觉依然温暖，依然很有默契」。从花絮影片可见，两人在镜头内外都互动自然，不仅与小演员一起卖萌，更在梳化上头贴头自拍，温馨指数爆灯，更让网民第一时间联想到《爱回家》的剧情发展。

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网民追问马贯东回归安仔点算？

照片曝光后，大批忠实剧迷纷纷涌入留言区。由于大家对「博士」的归来期盼已久，不少网民兴奋留言：「一开头以为博士返番《爱回家》！」、「真系以为博士回归呀！」更有入戏极深的网民，联想到林凯恩在剧中与「金城安（周嘉洛饰）」的经典感情线，忍不住搞笑隔空高呼：「安仔点算好？」。不过亦有眼利的网友率先认清真相，留言笑指：「呢个组合真系好有新鲜感、好温馨！」二人虽然只是拍广告，已经引起网民「暴动」，掀起《爱回家》大结局的话题。

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