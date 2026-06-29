i-dle启德骚变广东话专场 送惊喜唱埋《红日》冧港迷

韩国女团i-dle的两场启德主场馆演唱会《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG》，昨晚尾场，5位成员小娟、薇娟、雨琦、舒华与Minnie以热裤晒长腿唱《Mono》开场，每位成员都有Solo演出，Minnie戴眼罩独唱《HER》。唱过《Oh my god》后，成员齐以普通话打招呼：「很高兴见到大家，香港好。」再以广东话说：「大家好我哋系I-dle。」5位成员分别自我介绍冧粉丝，雨琦表示︰「眨眼间香港站来到最后一日，以为前一晚太开心，玩尽体力，见到大家便充满力量！」

i-dle跳唱《HWAA》

全员换上背心造型跳唱《HWAA》，成员薇娟换上金色马甲Solo《Reno》，舒华独唱《Red Redemption》。唱过《Revenge》后，团员再与观众互动，雨琦问歌迷：「大家玩得开心吗？」Minnie开心表示在大家热情下，一口气唱完了7首歌。团员指薇娟Solo上花了不少心思，观众报以热情欢呼，她开心反问「真的吗」，又以广东话卖萌说：「多谢多谢！」而舒华谈到独唱时，表示：「每个城市都有不同开场，抱住拍电影的心情设计，谢谢大家喜欢，今晚稍为有点紧张！」

i-dle同歌迷互动

活动环节，雨琦与舒华分别成两队队长，其他成员挑选自己的队伍，舒华与小娟、薇娟一组著歌迷一起欢呼，而雨琦与Minnie两人也拉起不输三人的欢呼声，她开心地以广东话表示：「我哋叫得好劲呀！」团员又与歌迷一同合唱《Good thing》。唱到《Allergy》时，五位成员随移动舞台来到场地中央，与全场歌迷拉近距离。5位成员再换上黑色外套配Bra top唱《Crow》，雨琦换红色裙装，在跳唱《M.O》前搭上悬空装置半空弹古筝。演出后团员与观众互动，Mimmie大赞小娟的《ICE BLUE RABBIT》的兔仔造型可爱又有型，而雨琦谈到《M.O》的演出，她自夸「就是Super Star的舞台」，又认为自己弹古筝「超帅」。

i-dle 8.29杀入澳门

在安歌环节唱过《LATATA》后，各团员逐一以广东话感谢粉丝，当中以Minnie的广东话天份最令歌迷惊喜，她表示：「今日演唱会好唔好玩呀？我玩得好开心，真系好多谢你哋，喺咁大嘅场地，由开始到依家呢一刻，都难以相信、好似发梦咁！你哋唔好忘记今日，我都唔会。我哋要见多啲，我爱你哋！」而薇娟挑战第二次才成功，她以广东话表示：「我好喜欢观众席、可以同大家眼神接触！」5人更宣布惊喜消息，预告将于8月29日举行澳门站演唱会。团员再度边唱边移到中央舞台，并为香港站带来广东歌《红日》，MINNIE再度展现惊人广东话才能，整个演出以《Neverland》作结。