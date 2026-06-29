邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？

TVB女星谭凯琪近日入禀高等法院，呈请前TVB金牌监制邓特希及2004年亚洲小姐冠军吕晶晶破产，意外揭露两人的婚姻关系。谭凯琪在回应《星岛头条》时，透露邓特希与吕晶晶实为夫妻关系。根据司法机构网页资料显示，这两宗破产呈请案件（案件编号：HCB4472/2026及HCB4473/2026）已排期于今年9月8日下午两时半开庭审理。邓特希与吕晶晶的夫妻关系被公布，引发网民讨论。

吕晶晶曾传恋陈展鹏

卷入破产风波的吕晶晶，其感情生活一直备受外界关注。身为2004年亚洲小姐内地赛区及香港总决赛双料冠军的她，入行以来情史相当丰富。她曾与林韦辰谱出恋曲，其后亦曾与前亚视执行董事盛品儒拍拖，两段感情均曾成为传媒焦点。此外，吕晶晶更曾与过档TVB成为视帝的陈展鹏，齐效力亚视时传出绯闻，可见这位亚姐冠军的魅力非凡，惟如今却因财务问题与丈夫双双面临破产危机。吕晶晶被入禀呈请破产前，未曾公开与邓特希的夫妻关系，事件引起网民关注。

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邓特希近年曾卷追债风波

至于破产案的另一主角邓特希，曾是TVB炙手可热的金牌编剧及监制，曾一手打造《壹号皇庭》及《妙手仁心》等多部经典神剧，才华备受肯定。然而，这并非他首次卷入金钱纠纷。翻查资料，邓特希曾于2021年被财务公司入禀追讨逾317万元欠款，当时电视城外更被贴满印有其身份证的追债街招，直指他「集资拍剧骗财」。虽然邓特希事后受访澄清当中有误会，而财务公司最终亦向高等法院撤回入禀，但其财务状况早已引起外界揣测。

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谭凯琪与吕晶晶为钱姊妹情逝？

而谭凯琪入禀呈请邓特希与老婆吕晶晶破产，似乎亦揭示谭凯琪与吕晶晶姊妹情已正式决裂。她们本是圈中公认的好闺密，谭凯琪在2023年还曾为吕晶晶庆祝生日，并在社交平台留言大赞对方「人美心善」、「个性如绵羊般温驯」，更直言想保护对方，期待将来一起经历更多。当时吕晶晶亦窝心回复：「这么多年有你在身边真好，谢谢亲！」如今昔日好姊妹却因金钱纠纷对簿公堂，令人不胜唏嘘。

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