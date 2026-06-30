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卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」

影视圈
更新时间：09:00 2026-06-30 HKT
发布时间：09:00 2026-06-30 HKT

现年84岁的资深艺人卢海鹏，近年深受糖尿病及青光眼等健康问题困扰，其右眼更已失明。今年2月，他在完成「鸣金收咪演唱会」后被拍到步履蹒跚、状甚疲惫，健康状况令人担忧。近日，他的姪儿、广州粤剧名伶卢海潮之子、同时也是广州电视台节目《DV现场》主持人的卢俊宇，特地与太太来港探望，久未见面的叔姪俩紧紧相拥，场面感人。

卢海鹏见姪仔心情激动

卢俊宇近日分享了一段探望二伯卢海鹏的影片。从影片中可见，卢海鹏在酒楼见到久违的姪儿时，心情显得相当高兴，立即与对方热情相拥，相信心情非常激动。席间，卢俊宇拿出了一张卢海鹏三兄弟（卢海涛、卢海潮、卢海鹏）的黑白旧照，触动了卢海鹏的思绪。

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卢海鹏：最后都系剩番阿鹏

看到昔日合照，卢海鹏不禁悲从中来，感慨地说：「唔知点解大伯同大伯娘会走……」他哀伤地表示：「大伯娘同大伯（卢海涛）都走咗，阿潮（卢海潮）走咗，我返去都冇人在喇，所有直系亲属都唔喺度。」他语带无奈与落寞地补充：「一家五口就剩番我喇！卢海潮、卢海涛，都喺海上面涌嚟涌去，剩番海鹏，一飞就飞走咗，最后都系剩番阿鹏。」卢俊宇更直言卢海鹏「所有直系亲属都死晒」。

卢海鹏早睇化生死

近年来，卢海鹏的身体状况大不如前。他因糖尿病引发青光眼，导致右眼失明，已无法阅读剧本，大幅减少幕前演出。在今年2月举行个人演唱会后，他被目睹在离场时步履蹒跚，双脚发软，需要工作人员搀扶。尽管如此，卢海鹏对生死早已看得很开，他曾豁达地表示：「越想死，也并非那么易死」，认为人生最重要是「食得瞓得玩得」，展现出其乐天知命的人生态度。这次与姪儿的重聚，对卢海鹏而言无疑是巨大的心灵慰藉，也让外界一窥这位笑匠背后对亲情与人生的深刻感触。

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