「大小姐」林淑敏告别《爱回家》 无剧拍忧生计：希望自己身体健康 寄望TVB安排北上掘金

TVB处境剧《爱回家之开心速递》即将于7月迎来大结局，剧中灵魂人物「大小姐」林淑敏，却面临著事业与生计的双重考验。由于林淑敏未获安排过渡到接档的新剧《爱回家之三代同糖》，这意味著她即将面临「无剧拍」的空窗期，日前林淑敏出席活动时罕有地吐露心声。面对未来收入不稳定，她坦言确实感到忧虑，直言现时未想到如何弥补收入缺口：「突然间停工变咗冇咁稳定，唯有希望自己身体健康，无病无痛，无风无浪，唔好使咁多钱。」

林淑敏凭「大小姐」一角成功入屋

《爱回家》至今播出超过2,800集，早已成为港人生活的一部分。林淑敏凭借其泼辣却又带点可爱的霸气形象，将「龙力莲」一角演绎得淋漓尽致，绝对是全剧最受欢迎、最入屋的角色之一。回想当初接拍时，她透露原本只预留了20集的档期，谁料一演就是9个年头，这份在演艺圈极为罕见的「铁饭碗」不仅为她带来了稳定收入，更让她赢得了极高的观众缘。如今神剧即将落幕，这位在萤幕上呼风唤雨的「大小姐」，在现实中将要回归平淡做「家庭观众」，这种身分与生活节奏的巨大转变，确实需要时间去适应。

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林淑敏拍结局篇充满不舍心情

谈及剧集的最后拍摄进度，林淑敏透露目前全剧组正处于水深火热的「结局篇」冲刺阶段。由于处境剧一向紧贴社会时事脉搏，剧本往往是「新鲜出炉」，演员们必须在短短几天内迅速消化并完成拍摄，节奏极度紧凑。面对心血即将画上句号，林淑敏坦言压力极大，甚至不敢让身边人多问。她苦笑指：「大家最好暂时唔好提，我唔想将𠮶种唔舍得、唔开心嘅情绪食咗入去，影响到喜剧嘅演出。」为了让大小姐的形象在观众心中「永垂不朽」，她选择将万般不舍暂时深藏心底，专注活在当下演好每一场戏。对于网民一直以来的狂热支持，甚至提议举办「畀大小姐笃云精」见面会，她大受感动，直言这是她坚持的最大动力。

林淑敏寄望可以北上掘金

至于未来的发展动向，外界十分关注林淑敏会否顺应现时演艺圈的热潮，选择「北上」发展或开拓大湾区市场。对此目前未有新剧在手的她抱持著随遇而安的佛系心态，表示一切言之尚早。她坦言自己当然希望有更多发展机会，但受限于合约在身，未能轻易往外闯。她表示：「除非TVB带我去啦，带我上前海（大湾区）开拓市场，否则我都唔使谂住。」她幽默地表示，现阶段唯有继续对公司「好啲」，寄望TVB未来能给予更多好资源和演出机会。

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