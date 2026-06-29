古天乐演唱会｜优先订票5分钟售罄  拒加场指「够用就够」  预告嘉宾难估：我都冇谂过

古天乐将于8月举行两场《LOUIS KOO MY FIRST SHOW》，今日（29日）他在湾仔为演唱会举行记者招待会，现场宣布门票7月3日公开发售，优先订票就5分钟售罄，而为了今次演唱会，古天乐更特别设计一支红黑间条的咪高峰，笑指原因并非「半红不黑」，而是因喜欢这两种颜色，又笑言本来想开一个双脚唔离地、四肢微动的演唱会，不过不可以，古天乐又表示自己真的好钟意唱歌，而唔识唱歌是过去事实，但他认为什么都要试，又指若没有嘉宾就大镬，而新歌 《天下一家》就挑战rap，更又预告到时会坐观众席唱歌。

古天乐预告嘉宾难估

对于优先订票在5分钟内售罄，古天乐表示开心，没想过反应那么好，会尽力做好演唱会，至于是否会加场，他说：「够用就够，唔好加「长」佢。」提到演唱会嘉宾，古天乐坦言会有1、2个人是惊喜，更是大家意想不到的嘉宾，因为连自己都没想过，但就不肯透露详情，至于到时是否会有很多嘉宾？他说：「都唔会，但我有几首合唱歌，有宣萱、农夫𠮶啲。（会唔会同宣萱喺台上重现咀嘴？）首先我冇咁谂，我要应付成个演唱会，所以好多环节都要准备。」

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古天乐预告必定跳舞

对于今次开处男骚，古天乐坦言已入行33年，第一次在红馆开骚，以前大多去做嘉宾，所以觉得感觉好得意，认为这次不是演唱会而是一个骚，至于跳舞方面，他说：「完全唔使谂，一定跳！离地大概一米度，一下！」问到会否骚肌？古天乐表示没想过，但现在亦有操练，因为要应付整个演唱会：「练个灵敏性，我啱啱上完一、两堂之后，发觉身体好多肌肉平时冇乜点用。（揾林峰挑战玩凳？）玩过第二样，佢都玩过张凳，（玩枱？）都好呀！」

古天乐：演唱会似party

古天乐指今次以party为主，所以会很多元化，但由于想贴近观众，所以歌衫方面不会太华丽，而除了唱自己的歌外，也会唱其他歌手的歌，又指若现场反应好，可以encore再encore，最紧要大家开心。至于演唱会中会否加一些电影元素，古天乐指红馆会有限制，就算自己想吊起飞，也不会让他做，而他指以往做过的事，今次也不会做，所以大家一定会有新的东西给观众看。

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