KKBOX风云榜2026丨马天佑玩杂耍被嫌惹「课金攞奖」质疑？网民：人生马戏团 盛传是富二代

《第八届KKBOX香港风云榜》昨晚（28日）在亚洲国际博览馆Arena圆满落幕，多位歌手包括MIRROR成员姜涛、吕爵安（Edan）、卢瀚霆（Anson Lo）、邱士缙（Stanley）、柳应廷（Jer）、萧秉治、冯德伦、许志安、邓丽欣（Stephy）、马天佑（Mayao）、魏如萱、张继聪、廿四味等出席。其中马天佑除了与台湾金曲歌后「娃娃」魏如萱合唱〈我们什么都不是〉，他亦有个人表演，连唱三首歌曲〈一世人做一次傻仔〉、〈拖住〉、〈有情人终成恶者〉，更在台上跳唱，大玩杂耍，表演「空中丝带舞」（Aerial Silk），却意外引发网民两极反应。

马天佑夺年度跃进歌手

《第八届KKBOX香港风云榜》昨晚圆满落幕，由形象设计师转型为歌手的马天佑成为网民讨论焦点之一。马天佑凭借高达19倍的点播增长率，夺得今年新增的「年度跃进歌手」奖项。马天佑去年的音乐成绩亮眼，其单曲〈我们什么都不是〉曾邀请林宥嘉、阿Sa蔡卓妍、佘诗曼等160位明星拍摄网络短片，被誉为乐坛最强marketing 之一；随后马天佑更与台湾金曲歌后魏如萱推出合唱版，成功打入本地年度单曲累积榜百大位置。在KKBOX香港风云榜2026上，马天佑除了与魏如萱同台合唱外，更带来了连唱三首歌的震撼个人表演。

相关阅读：中环健身会所遭淋油丨老板马天佑传为「富二代」 圈中人缘广曾认整容

马天佑被质疑「有钱课金」

不过，马天佑在舞台上的「空中丝带舞」跳唱演出却引发网民热烈讨论与争议。有部分网民质疑马天佑能够登上《第八届KKBOX香港风云榜》是因为「有钱课金」，并在社交平台Threads上嘲笑其杂耍表演不够流畅，留言：「呢个算系乜嘢操作啊，好惊艳啊」，甚至有人嘲笑他：「好搞笑，以为自己演唱会？课咗唔少金㖞，但有啲Kam」、「佢系咪去错场」、「不如加入马戏团，唱歌嘥咗佢」、「仲劲过欢乐满东华」、「笑死我」、「估佢心想做MAMA舞台效果，但唔小心变咗欢乐满东华啫」、「人生马戏团」，更有网民批评他的表演太长，不满KKBOX颁奖及安排马天佑表演，扬言要「Cut KKBOX」。不过都有网民支持马天佑，「其实个表演几好，用心又努力。」表示不少歌手都曾在表演中做过类似表示，更斥批评的人是井底之蛙。对于网民的言论，马天佑在Threads表示：「我尽咗力啦，希望大家睇得开心，记得去听我新歌〈有情人终成恶者〉。」展现高EQ。

相关阅读：张致恒成功扭转负评 获马天佑邀请Jam歌一雪前耻 获网民力赞：开演唱会一定嚟

马天佑被传是富二代

马天佑的富裕背景与交友圈子多次引发网民讨论，他曾就读英国伦敦时尚学院，入行以来结交了吴千语、何超莲、蔡卓妍及钟欣潼等众多圈中好友。马天佑多次被传是隐形富二代，不仅是中环高级健身会所的老板，去年更斥资2800万元购入帝景阁豪宅。马天佑早前亦曾公开其月租约7万元、坐拥180度维港海景并收藏大量名画的豪华办公室，以及与父母同住的1700呎豪宅，尽显其雄厚财力，但他本人甚少主动提及家庭状况。

马天佑曾直认整容

除了音乐发展与富裕背景，马天佑对于整容话题亦展现出毫不忌讳的坦率态度。马天佑坦言自己自学生时期已经拥有歌手梦想，当年因为自觉外貌不够出众，认为整容可以帮助圆梦，因此在十多年前为鼻子及下巴植入假体。然而，随著心态转变，马天佑在2019年毅然决定清拆鼻子和下巴的假体，选择做回最真实的自己。

相关阅读：千禧女神云集为马天佑出歌露面献声 经典失踪人口罕现身 曾与天王传绯闻