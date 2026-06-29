李佳芯自认与马明「旺脚」恨再合作 现身「谭仔三十周年美食巡礼展」揭幕礼

视帝马国明（马明）与视后李佳芯（Ali）今日（29日）到黄大仙出席「谭仔三十周年美食巡礼展」揭幕礼，与谭仔国际集团首席营销官黄健邦先生一同为活动揭幕。两人受访时大谈与谭仔的渊源，并在打卡位拍照留念。

左起：HER Fund妇女动力基金署理行政总监杜翠盈小姐、领展资产管理及区域中心董事总经理代表Mr. Emmanuel Farcis、李佳芯、谭仔国际集团首席营销官黄健邦先生、马国明、恒香老饼家董事总经理韩沂彤小姐，出席「谭仔三十周年美食巡礼展」揭幕礼。

「谭仔姐姐」菊姐、东东、彩燕与李佳芯、马国明一同合照。

《白色强人》CP重聚，马国明称很想再和Ali合作。

马明透露已多次与谭仔合作，曾为广告唱Rap，练习了足足三日。他自言爱食米线，因比一般面食健康，且可自由选配食材，但自认不嗜辣，最爱10小辣，最多只挑战5小辣，而太太汤洛雯则食得很辣。问到太太是否「辣」？他笑言太太个性温柔优雅，绝不泼辣，获在旁的Ali认同。身为射手座的Ali自认喜欢试新事物，曾与同学挑战麻辣，但近年口味转淡，偏爱素食汤底及食材，如豆卜、木耳等，笑称自己口味「变阿婆」。

马国明曾为谭仔广告唱RAP，当年更练习了三日。

马明笑言唱广告Rap只是「赚赚钱」，若开骚会向萧正楠及曹永廉取经。Ali则笑言刚甩掉「魔音」称号，唱Rap属另一层次，但若有广告邀请也愿一试。两人因《白色强人》CP重聚，马明期待再合作，相信将来有机会。Ali指同公司多年但合作不多，但一拍《白》剧即齐夺「最喜爱男女角色」，笑言两人「旺脚」、八字很夹，期望再有广告或作品邀请。

Ali喜欢食麻辣，以前更会与同学们挑战辣度。

马国明、Ali获大批粉丝撑场。

Ali为新剧练琴作准备

谈到马明进军乐坛，Ali笑言不用看新闻也知，因太多人转发，更指他下月继续在内地献唱，又笑称他的风格是独有的「马明Beat」。马明坦言会继续挑战唱歌，因最近未有剧拍。至于《新闻女王3》的计划，他指角色在上辑已死，能否演出要视总监制决定。Ali近期进军影坛，马明大赞她发展理想，认为不同范畴唇齿相依，盼她在各领域都有好成绩。Ali则笑言在影坛仍是新人，电影已完成拍摄，接下来会放短假，再为新剧做准备。被问到新剧《悠长假期》中角色需弹钢琴，她表示会先练琴准备。