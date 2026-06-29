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爱回家之三代同糖丨车婉婉荣升超年轻祖母要化老妆 吴若希与赵浚承演斗气冤家未知有否感情线 李茵彤减龄演出有难度

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-29 HKT
发布时间：17:45 2026-06-29 HKT

车婉婉、吴若希（jinny）、李茵彤（Desta）、李伟健（Terry）、关矅俊（Leo）、赵浚承（Gary）、侯隽熙、容天佑、周志康、林沚羿、吴兆麟、潘静文、洪曼芹、廖家爵、胡敏芝及阮怡今日（29日）出席全新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》（下称《三代同糖》）造型记者会，首次曝光剧集妆发服装设计，并介绍一众角色关系。剧集监制罗永贤坦言接手广受欢迎的八点档期大感压力，将与团队转化成动力为观众带来全新一辑窝心的家庭与办公室主题处境喜剧，更表示大胆起用经验与新锐演员组合全因在大家眼中看到同一团火，期待团队对处境喜剧的喜爱与热情能取得成功。

车婉婉未知主题曲演唱者谁属

《三代同糖》三大女主角车婉婉、吴若希与李茵彤受访时，透露新剧将于下星期开始拍摄，婉婉坦言卡司云集大量音乐人亦未知主题曲演唱者谁属：「未知主题曲边个唱，竞争好大！」李茵彤随即表示若有幸参与和音部分已经非常满足。车婉婉于剧集荣升超年轻祖母，笑言戏份需要穿越过去与现在：「喺回忆片段要演后生凑Jinny细个嘅片段，依家已经化老妆！」透露角色有结婚但未知丈夫由谁饰演，容后出场时再由珍姐拣选，吴若希马上提议：「森美大哥有一日话『不如我做你老窦啦』可以同婉婉演两老婆！」婉婉则笑指森美太太陈雅娴气场强大，若演夫妻会令自己害怕。至于会否与小鲜肉谱出初恋感觉，婉婉仍大卖关子：「呢单正呀，都好吸引！要寻找返初恋感觉，后面一班男演员个个都几鲜！」

吴若希提议李茵彤孖辫上镜

吴若希饰演的唐万里为未婚单亲妈妈，与关矅俊饰演情侣，在记招现场已大玩男女最萌身高差晒恩爱，更以自己与饰演女儿的李茵彤身高差开玩笑：「睇嚟我拣男朋友嘅品味几似，都钟意拣细粒！但未知唐芯爸爸系边个，畀我实拣高大靓仔！」至于与赵浚承演斗气冤家，Jinny亦未知会否发酵成感情线。车婉婉与吴若希均要为剧集变老几年，唯独李茵彤减龄演出：「系得我倒退！唐芯系18岁，同我真实26岁有分别有难度。」令吴若希随即提议紥孖辫上镜，有助外型减龄。

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