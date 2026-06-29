陈浩民老婆比坚尼照放题 蒋丽莎骚丰满上围加码晒长腿 5年抱4曾被嘲肚皮松弛小动作泄真相

艺人陈浩民与年轻16岁的老婆蒋丽莎于2011年结婚后，在短短五年间诞下三女一子，一家六口生活幸福美满。身为四孩之母的蒋丽莎，虽然已年届40岁，但身形及外貌依然保养得宜，堪称「最强妈妈」。近日一家人趁著假期飞往马尔代夫度假，蒋丽莎更在社交平台连环「泳衣放题」，以多套性感比坚尼尽展美好身段，火辣程度引发网民热议。

蒋丽莎穿多款比坚尼晒性感身材

蒋丽莎身为模特儿出身，拥有177cm的高䠷身材，拥有一双逆天长腿。然而由于她在五年内经历四次剖腹生产，早前曾有网民指她腹部留下生育及岁月痕迹，指她弯腰时会见到肚皮略显松弛。蒋丽莎在今趟马尔代夫之旅实行大解放，在阳光与海滩下换上多套不同风格的比坚尼，当中包括薰衣草紫色花饰泳衣、米白色贝壳型泳衣，以及充满夏日气息的鹅黄色织纹比坚尼，每一套都将她丰满上围，修长四肢展露无遗。无论是在水上吊床享受日光浴，还是在游艇上感受海风，她都显得自信满满，身材状态完全不像四个孩子的母亲，令不少网民大赞「太年轻了」、「这身材不科学」、「不像生了4个小朋友」。

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蒋丽莎遮肚拍照避免真实身材曝光？

蒋丽莎分享一系列美照时，有网民发现一个小细节，虽然蒋丽莎大方展示身材，但在多张照片及影片中，她似乎都有意无意地利用不同物件遮掩腹部，包括当她穿上紫色泳衣坐在游艇上时，便巧妙地用一个草帽放在大腿及腹前；而在水上吊床悠闲看书时，书本亦刚好遮盖著小腹位置。另外，在水中畅泳及摆出各种甫士时，她亦会透过手臂的摆放、双腿交叠或拍摄角度，巧妙地将焦点从腹部转移。这种「不经意」的遮掩，令网民猜测她是否仍然在意过去关于「松弛肚皮」的评论。

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