李连杰罕提前妻黄秋燕  爆利智为两继女储巨款：够食到100岁  曾被指抛妻弃女无情无义

现年63岁的一代「功夫皇帝」李连杰，过去多年来一直背负著「偏心」的标签。外界盛传他将所有的父爱与资源，都倾注在与现任妻子利智所生的两位千金身上，而对前妻黄秋燕生下的两名大女儿（李思与李苔蜜）则冷漠以待。面对这些流言蜚语，李连杰始终保持沉默。然而，近日他罕有地接受了小女儿Jada的深度访问，不仅亲口粉碎了多年的不实指控，更意外曝光了利智这位「继母」对两位大女儿无微不至的照顾与庞大的经济支持。

利智妥善照顾两位大女儿

在这段公开的对话中，Jada的问题可谓一针见血，直接问及父亲究竟是如何在四个女儿之间做到「一视同仁」。李连杰对此毫不避讳，首度揭开了妻子利智在背后默默付出的伟大。他透露，其实早在小女儿们出生之前，利智便已向他大派定心丸，主动承诺会全权负责照顾两位大姐的生活与学业，让他完全无后顾之忧。

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利智为两位大女儿储备大量金钱

李连杰回忆道，利智不仅揽下照顾的重任，更展现出惊人的远见与气度。她早早为李思与李苔蜜设立了一笔极其丰厚的储备金。这笔钱的数目之大，用李连杰的话来说：「绝对足够让她们无忧无虑地花到100岁！」，换言之，即使两位大女儿选择一辈子不工作，也能享有绝对富足的生活。

利智：只需供养生母黄秋燕

除了巨额生活费，利智还分别在美国和中国为两位大女儿购置了房产。当女儿们长大成人、开始赚钱后，利智更对她们说出了一番令人动容的话。她向继女们强调，自己和李连杰完全不需要她们的财政回馈，只期盼她们能照顾好自己，并把赚来的钱拿去孝敬她们的生母黄秋燕。这份大度与包容，让一家人的关系极为融洽。据李连杰透露，如今利智与两位大女儿感情深厚，双方每年都会特地约在美国或新加坡相聚，甚至还会一起打麻将消遣。

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李连杰望前妻和两位大女儿开心

对于网络上铺天盖地指责李连杰「抛妻弃女」的言论，她们曾多次向父亲表示，想亲自出面在网络上发声为爸爸平反。但李连杰却婉拒了女儿们的好意，指只要她们生活得开心，并且她们的妈妈（黄秋燕）也能过得幸福，这对他来说就已经足够了，外界的误解根本无足轻重。

李连杰曾娶师姐黄秋燕

回顾李连杰的感情路，黄秋燕是他的同门师姐，两人在北京什刹海体校青梅竹马。在李连杰最穷困潦倒、默默无闻的岁月里，是黄秋燕一路相伴与扶持。两人在1987年步入婚姻殿堂，并先后迎来了李思与李苔蜜。

李连杰：遇见利智才知甚么是爱

然而，命运的转折发生在1989年。李连杰在香港拍摄电影《龙在天涯》时，邂逅了当时刚刚夺得亚洲小姐桂冠的利智。这一次相遇，让李连杰彻底沦陷。他曾在一篇经典的访问中剖白：「遇见利智后，我才明白什么是真正的爱情。那是一种我可以为她去死、可以放弃一切名利的爱。」

李连杰当年净身出户

这段无法自拔的感情最终导致了李连杰与黄秋燕在1990年协议离婚。虽然外界多年来对这段婚姻的破裂议论纷纷，但据其好友向华强太太陈岚日前在直播中爆料，李连杰是「净身出户」，将洛杉矶和北京的物业、名车等所有资产都留给了黄秋燕，自己分文未取，并且承担了两位大女儿所有的抚养与教育费用。