陈凯琳《浪姐7》赛后发文感激姐姐们 妈妈突袭探班感人画面曝光

内地综艺节目《乘风2026》（《浪姐7》）总决赛日前圆满落幕，本季唯一香港代表陈凯琳（Grace）最终未能晋身12人成团名单。节目结束后，继前天Grace撰长文诉心声；昨晚（28日）她再分享与「姐姐们」的点滴。不过，最动人的一幕，莫过于妈妈秘密现身后台，为她的旅程画上最温暖的句号。

陈凯琳永远珍藏的记忆

节目结束后， Grace再次发长文抒发感受，她表示：「姐姐们。I love you so……最后一夜……不知为何，这一切已经化作了我将永远珍藏的记忆。」她直言每一次排练、欢笑与泪水都意义非凡，并永远留在心中。Grace特别向姐姐们表示感谢：「谢谢你们用温暖与光芒撑起这个舞台，谢谢你们做最真实的自己，让我们每个人都感受到了被看见、被懂得。」

陈凯琳母惊喜现身

完成最后一场团骚后，Grace推开后台的门，竟然惊喜见到专程来探班的妈妈，她忆述那一刻难掩激动：「我从未想过自己的心能同时装下这么多喜悦。这个瞬间，我会永远铭记。」片中，见Grace 见到妈妈一刻，大声尖叫，母女紧紧拥抱、嘴对嘴锡锡的画面，既感动又温馨，相信这亦成了她此次参赛最珍贵的礼物。

陈凯琳视为成长印记

除了亲情时刻，Grace也特别感谢张天颖为歌曲《独家记忆》填写粤语歌词，她直言：「因为你的词，这首歌有了更深沉的意义，让我能分享一个真正属于内心的瞬间。这首歌对我来说，永远都不只是一首歌。」最后，她感激每一位支持她的观众：「我们共同掀起了浪花，也共同创造了回忆。」虽然最终未能夺冠，但可见对Grace而言，这段乘风破浪的经历，已是无可替代的经历。