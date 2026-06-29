庄子璇自认魔音女团「唱歌担当」 出道后为马国明萧正楠音乐会首演

庄子璇（Hilary）以代言人身份拍摄海马牌「魔幻百变床褥」广告，身兼《魔音女团》校董的邬友正及翁嘉穗夫妇到场探班。庄子璇穿上红色吊带睡裤拍摄，展现健康、活力。她感谢老板邬友正邀请她做代言人拍摄广告，称自小认识这个品牌，是次拍摄工作气围相当轻松，笑言差一点瞓著；同时知道大前辈汪明荃一直担任代言人，「有她一半美丽就好了！」

庄子璇跳舞仅合格

魔音女团（MYNT）成军之后已推出主题曲，接下来将拍摄MV，Hilary表示现在每周接受训练，上3次唱歌班和跳舞班，问到是否辛苦？她表示正持续地进步中，自认舞步在团员中算合格，至于乔美莎、倪乐琳则是「跳舞担当」，形容自己是「唱歌担当」，她表示入行后有学唱歌，现在每月自学2、3堂课，身边很多歌手朋友支援她，称只是交流不是教学。出道后首个公开演出，6位成员将于7月4日到江门为马国明、萧正楠及曹永廉的演唱会担任嘉宾，对此她感到兴奋，笑称未踏上舞台未识紧张，又想亲耳见识三人的歌喉，「既然有魔音女团，他们当然是天籁之音！」

庄子璇感激黎耀祥

谈到出歌安排，Hilary表示公司计划为她们再推2、3首新歌，更让她听了不少DEMO，听后再成员投票作选择，「现在仍是听DEMO阶段，有好多可以拣，我自己心水是比较洗脑一点的歌！（黎耀祥搞笑翻跳《魔音女团》主题曲！是呀！好多谢祥哥帮我们宣传，可能他也有女团梦！」Hilary指除了出歌和训练外，和团员相处得很Chill，也向队长宋宛颖提议，多将大家的相处点滴拍下来分享，或和公司自荐新节目，「不过我们相处起来很嘈，最嘈是我们SHE（宋宛颖、庄子璇与倪乐琳）。」