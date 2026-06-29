李伟健威水做《爱回家》四朝元老 关矅俊演软饭王要女人保护 赵浚承𠱁妻移居香港方便工作

TVB处境喜剧《爱．回家之开心速递》即将完结，李伟健（Terry）成为唯一过渡至新剧《爱．回家之三代同糖》（下称《三代同糖》）的演员，并继续沿用角色名Terry，同车婉婉饰演姊弟，身兼舅父及舅公辈份。车婉婉、吴若希（Jinny）、李茵彤（Desta）、李伟健（Terry）、关矅俊（Leo）、赵浚承（Gary）、侯隽熙、容天佑、周志康、林沚羿、吴兆麟、潘静文、洪曼芹、廖家爵、胡敏芝及阮怡（29日）一同亮相《三代同糖》造型记者会。

李伟健人微言轻

Terry对有份参演新剧感高兴：「我已经系《爱．回家》四朝元老！觉得感触又兴奋。」透露对《开心速递》班底感到不舍：「始终合作太多年，好唔舍得，尤其系家姐、细佬。」表示正在等待结局篇剧本，或会约食饭迎剧集终结，「不过我好少主动约人。」自言人微言轻，无争取让大家过渡新剧的能力。Terry在《三代同糖》演单身寡佬，人物性格同《开心速递》相似，未知有无感情线发展；他会在车婉婉、吴若希及李茵彤斗气时充当和事佬。

关矅俊演软饭王

《三代同糖》两位男主角关矅俊、赵浚承受访时，前者自嘲与Jinny身高差，笑言终于演到期待已久的角色：「我系一个软饮王，专责𠱁Jinny开心、博取婉婉认同。身高差肯定系剧组特登，喺Jinny身边好有安全感！」其角色亦是一位健身教练，笑言除衫机会少于预期：「相反唔驶我露太多！着背心比较多，而家唔系健美比赛，但会即刻操，目前体脂率14%，目标系10%要最佳状态！」赵浚承马上表示要跟随操练目标：「要收身瘦啲，真人睇落冇乜嘢，但系上镜就见到晒双下巴！」

赵浚承做男主角压力大致失眠

赵浚承首演TVB剧集做男主角，坦言受宠若惊，压力极大：「收到剧本见到男主角，压力大到几晚瞓唔着！」更表示因档期缘故需要长居香港，打算分阶段让家人移居：「𠱁咗太太好耐，做好多心理建设，话角色好好，我会有好多人识。打算带佢同小朋友全家过香港，等小朋友读埋三年班，佢哋会辛苦啲。」Gary亦透露原本在香港与家人同住，但考虑到驾驶车程长达1小时，于是决定下星期搬到将军澳。