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全智贤闪现中环6分钟任影尽展亲民魅力 深蓝Tube Dress现健康肤色 近百名粉丝围观

影视圈
更新时间：16:00 2026-06-29 HKT
发布时间：16:00 2026-06-29 HKT

韩国顶级女神全智贤（전지현）今日（29日）以全球品牌大使身份，现身香港中环出席高级珠宝暨腕表品牌旗舰店的开幕剪彩活动。现场吸引近百名粉丝齐集在店舖对面的行人路，争相一睹女神风采。

全智贤尽展Fit爆身形  挥手冧爆粉丝

下午2点41分，全智贤戴上全套名贵首饰及手表、身穿一袭深蓝色Tube Dress（露肩平口连身裙）高贵现身。剪裁合身的蓝裙完美展现出她的Fit爆身形与健康古铜色肤色。

全智贤一现身，全场粉丝即兴奋大叫。向来亲民的她随即开心挥手致意，期间更不断大方摆出手势心心（爱心甫士），尽显友善零架子作风。完成剪彩后，当工作人员递上香槟，她亦礼貌地用英语及肢体语言道谢，并与在场嘉宾祝酒。

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全智贤闪现中环6分钟任影

仪式结束后，全智贤站在门口位置让传媒拍照，期间继续配合地摆出多个心心甫士，随后在工作人员护送下返回店内。虽然全程仅现身约6分钟，但女神光芒已令粉丝陶醉。

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