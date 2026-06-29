崔碧珈庆生中门大开震撼眼球 深V晚装「胸」拥而出 半透视长裙若隐若现性感度爆灯

38岁的崔碧珈自出道以来凭借其丰满上围和敢于展现的形象，一直是外界焦点。去年12月，她与58岁前港男冠军「大只佬」郑健乐（Rocky）惊爆「父女恋」，事件更一度演变成罗生门。事过境迁，崔碧珈似乎已将昔日恩怨抛诸脑后，近日更以一身性感战衣现身摩纳哥，补祝生日兼为事业打拼，状态大勇。

崔碧珈深V粉红战衣派福利

早前崔碧珈迎来她的38岁生日，她透过社交平台分享了多张在摩纳哥拍摄的性感美照。从照片可见，崔碧珈身穿一件极尽性感的粉红色挂颈长裙，胸前的超深V设计完全展现了她引以为傲的丰满身材，视觉效果震撼；裙身中段更巧妙地拼接了精致的喱士，令身材若隐若现，她手捧小蛋糕对镜头展露甜美笑容，网民纷纷大赞她的惹火身材，相当吸睛。

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崔碧珈感叹经历感情风波

崔碧珈近年已成功转型，创立了自己的娱乐公司「高影娱乐」。她透露，生日期间正忙于在摩纳哥筹办首届「高影国际电影节（GSIFF）」。她在长文中感性表示，自己入行14年，「今年更经历咗好多无法想像嘅风雨同无奈，但仍感激沿路无条件相信和支持她的团队与各界朋友，为她打气令她继续前进」，并许下愿望希望妈妈身体健康、事业顺利。

崔碧珈疑遭郑健乐单方面求爱

回顾崔碧珈的演艺之路，她于24岁时获前经理人黄柏高和导演钱国伟赏识，凭借主演电影《辣警霸王花》而为人认识。出身富裕家庭的她，近年将事业重心由香港转至外地，身兼演员、歌手及电影监制。她自从与吴浩康分手后，一直未有恋情传出，直到Rocky郑健乐忽然单方面公开二人合照并更新恋爱状态。不过崔碧珈随即极速否认，更发文毫不留情地直斥对方「揾过其他目标继续装单纯啦」，并引用法律条文警告，令这段「父女恋」极速玩完。

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