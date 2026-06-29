Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点

影视圈
更新时间：20:44 2026-06-29 HKT
发布时间：20:44 2026-06-29 HKT

视帝谭俊彦（Shaun）与内地女星任祉妍于2015年结婚，二人一直恩爱，婚后育有一子一女，家庭幸福美满。近日，其爱女谭晴迎来小学毕业，身为「索妈」的任祉妍在社交网晒出一家四口的全家福，并写下长文寄语爱女，字里行间充满母爱，而任祉妍逆龄的颜值亦成为网民焦点。

谭俊彦拣名校有「星二代摇篮」之称

谭俊彦与任祉妍的女儿就读位于深水埗区的私立名校「保良局蔡继有学校」。该校一直被誉为「星二代摇篮」，采用一条龙升学模式，着重全人发展及双语教育，深受星级家长欢迎。根据学校网页资料显示，2026/27年学费为$108,801-160,149，绝非一般家庭能够轻易负担。如今女儿顺利完成五年的小学时光，作为父母的谭俊彦与太太百感交集。

任祉妍温馨寄语

任祉妍在社交网写道：「五年的小学时光，成为最灿烂的童年画卷，那些阳光、追逐、笑声和伙伴，还有我们每日的手牵手⋯都将化作你内心温柔的力量，清澈而坚定。愿妳的未知与遥远，充满勇气—赤诚热烈、无忧无惧。」她更引用诗句送给女儿：「世间万般风浪任你闯，少年自有万里清光。」最后，她更寄语女儿：「请记得这个世界上最珍贵的永远是妳自己。毕业快乐，我的宝贝，爱你是我们做得最好的事」道尽了天下父母心。

谭俊彦太太任祉妍颜值爆灯

虽然是女儿的毕业大日子，但不少网民却将焦点放在谭俊彦太太任祉妍的身上。曾任演员的任祉妍气质出众，在照片中展现了淡雅妆容下的精致五官，即使已是两孩之母，依然保养得宜，散发著高贵优雅的气质。网民纷纷留言大赞：「谭太真系好靓！」、「完全唔输蚀畀幕前女星」、「难怪Shaun咁顾家，老婆咁靓！」

最Hit
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
8小时前
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
7小时前
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
8小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
谭凯琪（左）入禀呈请金牌监制邓特希（中）与女演员吕晶晶（右）破产 。资料图片
谭凯琪入禀呈请金牌监制邓特希与女演员吕晶晶破产
社会
5小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
1小时前
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
社会
6小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港铁粉岭站惊现神秘人龙？ 逾百人由天桥排入港铁站内 网民揭晓：XXXX免费开放日
港铁粉岭站惊现神秘人龙？ 逾百人由天桥排入港铁站内 网民揭晓：XXXX免费开放日
生活百科
7小时前
大快活长者优惠加码！快活关爱长者咭一连7日全单减$6 全线分店适用
大快活长者优惠加码！快活关爱长者咭一连7日全单减$6 全线分店适用
饮食
10小时前