龟梨和也宣布结婚将为人父 双喜临门迎娶前主播田中美奈实 拍日剧《Destiny》相恋曾传分手

前日本男团KAT-TUN成员龟梨和也宣布与女友田中美奈实结婚，以及将为人父。他今日（29日）透过个人官方粉丝俱乐部网站发表婚讯，宣布将与前人气主播、已转型成为演员的田中美奈实正式步入婚姻。田中美奈实目前已怀有身孕，二人双喜临门。

龟梨和也与田中美奈实奉子成婚

龟梨和也在亲笔信中向歌迷感性表示：「对K-SEA（粉丝暱称）的大家，我希望能比任何人都更早，亲自向大家报告。这次，我将与田中美奈实结婚。同时，我们也迎来了新的生命。」公布老婆已经怀孕的喜讯。

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龟梨和也与田中美奈实恋情2024年曝光

龟梨和也与田中美奈实于2023年因合作拍摄杂志认识，其后在2024年播出的日剧《Destiny：命运交会》中再度合作，感情逐渐升温。2024年元旦，他们的恋情遭日本媒体曝光，当时双方并未否认拍拖。虽然2025年10月一度传出二人因生活节奏与价值观出现落差而分手，令粉丝大感震惊，惟最终二人仍修成正果。

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龟梨和也近年独立发展

现年40岁的龟梨和也自1998年加入尊尼事务所，2006年以KAT-TUN成员身份正式出道，团体于2025年3月底解散后，他已离开STARTO娱乐独立发展。与龟梨和也同年的田中美奈实过去是TBS超人气主播，2014年离职，近年成功踏足戏剧、综艺与广告，演艺事业表现亮眼。龟梨和也与田中美奈实再在联合声明中表示：「我们二人还不够成熟，但身为艺人、身为父母以及身为一个人，我们会更加珍惜且精进自己，对每一个活动都抱持着真挚的态度往前，恳请各位继续给予我们一如既往的指导与鞭策。」