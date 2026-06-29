中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大

昨晚播出的《中年好声音4》迎来极具戏剧性又催泪的一集，来自浙江农村家庭、一直被视为「最强黑马」的雷小雷，在残酷的PK赛中遗憾止步，以第13名完成比赛。赛果除了让评审肥妈当场泣不成声，大批参赛战友亦哭成泪人。不过，在全场陷入悲伤气氛之际，站在雷小雷身后的龙婷却因为一个「即时表情」意外成为网络焦点。

雷小雷出局肥妈泪洒当场

雷小雷在今集面对巨大压力，于最后的PK环节中需演唱其100强海选时的饮歌《唯一》。可惜疑因过度紧张，他在演唱过程中不幸唱错歌词，最终遭到淘汰。当肥妈宣布他要离开比赛时，难掩激动情绪眼湿湿，现场不少与雷小雷并肩作战的选手亦纷纷流下不舍的眼泪，场面相当感人。

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龙婷「偷笑」惹争议 一秒变脸被疯传

然而，有眼利的网民在截图中发现了令人意外的一幕。在肥妈宣布雷小雷被淘汰的瞬间，站在他后方的龙婷，原本紧张的表情竟瞬间失控，忍不住展露出一丝笑容，仿佛放下心头大石般松了一口气。但短短几秒后，龙婷似乎迅速意识到身处淘汰的悲伤场合，立刻进行「表情管理」，火速收起笑容并换上落寞的神情。这个「一秒变脸」的过程被网民逐格截图并放上讨论区，瞬间引起热烈讨论。

粉丝怒轰龙婷「黑心」

这段「偷笑」插曲让雷小雷的粉丝感到相当气愤，纷纷在网上留言表示不解，更有粉丝情绪激动地直斥龙婷「黑心」、「没有同理心」。

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网民拆解龙婷偷笑原因

不过，也有冷静的网民为龙婷平反，详细分析了她「松一口气」的背后原因。龙婷在今次的「助力赛」中是为另一位选手可岚助阵，但两人的组合表现未如理想，仅获得全场最低的83分。碍于赛制关系，可岚必须与雷小雷、周志康及陈旭培进入地狱式的海选曲PK战。在宣布淘汰谁的一刻，龙婷本身亦极度紧张；最终雷小雷因失准出局，等同变相「救了可岚一命」。网民推测，龙婷发自心底的笑容是因为自己助力的选手成功晋级。

雷小雷身世坎坷嫲嫲执药养大

雷小雷的离开，让大批网民感到极度不舍，各大社交平台都充满了为他打气的留言。备受瞩目的他，背后藏著一段感人至深的奋斗史。来自浙江省遂昌县三仁畲族乡农村的他，自幼父母离异，家族中只有嫲嫲（祖母）对他不离不弃。嫲嫲为了养育他，每天凌晨三、四点便要摸黑上山挖中药，再徒步走到市集变卖换取微薄收入。

雷小雷对嫲嫲极孝顺

因为家境贫困，雷小雷曾遭受同学欺凌而极度自卑，后来曾担任网络直播主，并凭借对唱歌的热爱才逐渐建立起自信。极为孝顺的他，每次完成比赛后，都会不惜花费超过二十小时乘车回乡探望年迈的嫲嫲，并一直期盼能藉著歌声改变家人的命运。虽然这次在《中年好声音4》的舞台上止步，但他真挚的歌声与孝心，已经赢得了无数观众的支持与尊重。

