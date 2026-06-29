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东海@Super Junior腰患发作躀低 演出受阻含泪向粉丝道歉

影视圈
更新时间：14:14 2026-06-29 HKT
发布时间：14:14 2026-06-29 HKT

韩团Super Junior成员东海于6月27及28日在香港举行个人演唱会《ALIVE》，在第2场演出期间，他因腰椎间盘突出旧患突然发作，在舞台上痛到倒地，一度无法站立，令现场粉丝惊慌失措。东海演唱《HELP》期间，腰部突感剧烈疼痛，并即时跪在地上，他尝试多次仍站不起来，最终掩面倒卧舞台上，工作人员随即上前将他扶离台休息。即使身体状况欠佳，东海仍坚持重返舞台，其后全程坐着完成表演，更特意重唱《HELP》3次，借此弥补之前被逼中断的遗憾，又坚持走匀全场各区与歌迷互动。

东海椎间盘突出

东海其后向在场粉丝道歉，坦言原本承诺要为大家带来欢笑，却未能兑现，更自责道：「你们把这么宝贵的时间留给我，结果被我搞坏了。」言词令不少歌迷心痛落泪。他又表示看见台下歌迷随他一同流泪，令他感到更加难受，直言深信大家来看演唱会，都是希望忘掉生活压力、开开心心度过一晚，但自己未能将这份美好完整送给大家。东海最终努力调整心情，笑着安慰粉丝：「换个角度想，以后大家再聊起今日发生的事情，或许也会成为属于我们共同的一段回忆。」这番话令全场气氛翻热起来，粉丝纷纷为他的坚持与体贴送上掌声。

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