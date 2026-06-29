吴建豪无预警宣布再婚  IG晒牵手婚戒照迎「人生新篇章」新娘成谜  8年前离婚百亿千金

47岁男星吴建豪（VanNess）今日（29日）无预警抛出震撼弹，惊喜宣布再婚喜讯！他在IG上晒出一张甜蜜的牵手婚戒照，发文分享自己正式迎来人生新篇章，感性告白已拥有「生命中最重要的人」。喜讯一出，立刻吸引大批粉丝涌入留言，纷纷献上最诚挚的祝福，不过对于新娘的真实身分，吴建豪目前则未有透露，保密到家。

吴建豪无预警宣布再婚

吴建豪在贴文中难掩喜悦，感性地表示：「一切美好都来自上天。」他提到，2026年对他而言是充满祝福的一年，不仅能够再度和兄弟们一起展开巡回演出，持续站在自己热爱的舞台上为粉丝表演，如今更迎来了人生另一项重要的幸福。他甜蜜写道：「如今，我更蒙受祝福，拥有了生命中最重要的人。」

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吴建豪多谢粉丝

对于多年来不离不弃的粉丝，吴建豪也表达了深深的感谢，表示自己非常感恩能将这份爱分享给始终支持他的人。最后，他以自身信仰表达了心声：「愿上帝将祂如此慷慨赐予我的爱与恩典，也同样祝福你们每一位。」并在文末附上了十字架及紫色爱心符号，字里行间流露著满满的幸福与喜悦。

吴建豪13年曾娶百亿千金

事实上，这并非吴建豪的第一段婚姻。回顾他的感情史，吴建豪曾于2013年11月与新加坡百亿棕榈油千金石贞善（Arissa）步入礼堂，当年两人的结合轰动一时。不过，这段豪门婚姻走得并不顺遂，两人婚后大约一年便传出在网路上隔空交火，随后更多次屡传「分讯」及婚变。

吴建豪8年前离婚

在经历了分居以及尝试修补关系未果后，吴建豪于2018年连寄两封离婚协议书给女方，最终两人在同年12月正式签字离婚，女方也向传媒坦承此事，为这段维持5年的婚姻画下句点。在恢复单身后，吴建豪的生活依然精彩，曾被捕捉到在拉斯维加斯与好友周杰伦看演唱会并结伴出游。

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