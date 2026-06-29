Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴建豪无预警宣布再婚  IG晒牵手婚戒照迎「人生新篇章」新娘成谜  8年前离婚百亿千金

影视圈
更新时间：13:39 2026-06-29 HKT
发布时间：13:39 2026-06-29 HKT

47岁男星吴建豪（VanNess）今日（29日）无预警抛出震撼弹，惊喜宣布再婚喜讯！他在IG上晒出一张甜蜜的牵手婚戒照，发文分享自己正式迎来人生新篇章，感性告白已拥有「生命中最重要的人」。喜讯一出，立刻吸引大批粉丝涌入留言，纷纷献上最诚挚的祝福，不过对于新娘的真实身分，吴建豪目前则未有透露，保密到家。

吴建豪无预警宣布再婚

吴建豪在贴文中难掩喜悦，感性地表示：「一切美好都来自上天。」他提到，2026年对他而言是充满祝福的一年，不仅能够再度和兄弟们一起展开巡回演出，持续站在自己热爱的舞台上为粉丝表演，如今更迎来了人生另一项重要的幸福。他甜蜜写道：「如今，我更蒙受祝福，拥有了生命中最重要的人。」

相关阅读：44岁吴建豪传秘恋甘比大女27岁女神闺密 全因香港艺人好兄弟泄蜜？

吴建豪多谢粉丝

对于多年来不离不弃的粉丝，吴建豪也表达了深深的感谢，表示自己非常感恩能将这份爱分享给始终支持他的人。最后，他以自身信仰表达了心声：「愿上帝将祂如此慷慨赐予我的爱与恩典，也同样祝福你们每一位。」并在文末附上了十字架及紫色爱心符号，字里行间流露著满满的幸福与喜悦。

吴建豪13年曾娶百亿千金

事实上，这并非吴建豪的第一段婚姻。回顾他的感情史，吴建豪曾于2013年11月与新加坡百亿棕榈油千金石贞善（Arissa）步入礼堂，当年两人的结合轰动一时。不过，这段豪门婚姻走得并不顺遂，两人婚后大约一年便传出在网路上隔空交火，随后更多次屡传「分讯」及婚变。

吴建豪8年前离婚

在经历了分居以及尝试修补关系未果后，吴建豪于2018年连寄两封离婚协议书给女方，最终两人在同年12月正式签字离婚，女方也向传媒坦承此事，为这段维持5年的婚姻画下句点。在恢复单身后，吴建豪的生活依然精彩，曾被捕捉到在拉斯维加斯与好友周杰伦看演唱会并结伴出游。

相关阅读：吴建豪100岁外公逝世盼天堂安息 一家人手执红玫瑰「笑丧」送别

吴建豪2023年传恋虞书欣：

最Hit
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
7小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
5小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
17小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
23小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
4小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
3小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:48
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
18小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT