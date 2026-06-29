再生家族｜是枝裕和专访 渴求同梁朝伟拍片 以AI视点描绘家族羁绊︰悲伤十分危险｜名人杂志

日本大导演是枝裕和访港，宣传电影新作《再生家族》，连日来到戏院出席映后谈兼首映礼。导演舟车劳顿，在酒店接受专访前后，从窗户眺望雨下香港，宣传人员称︰「他需要望一下远景放松。」温文儒雅的导演，每一条问题，都深思良久才回答。《再生家族》描述一对经历丧子之痛的父母，以 AI 技术复活 7 岁「儿子」；人类同仿生人生活，冻结悲痛，怀念过去之下，讯息又点止咁简单？撰文︰李志宏、摄影︰朱伟彦、场地：香港康得思酒店

是枝裕和重写AI叙事

《再生家族》中出现的死者、树木、森林等意象，在西方文化中往往被视为威胁，而「 AI 题材」几乎等于反乌托邦的故事走向。导演是枝裕和则认为，东方文化里的意涵略有不同，他并非要颠覆故事类型，「我创作时，心中并无想着大事情。在 AI 支配人类、 AI 控制思想前提下的故事实在是太多了。当我接触到这些时，心中会想︰『这是否真实？』实际上并不是。我就想以自己的方式，让生活中的各种机械说起话来。」

凭《小偷家族》勇夺康城影展金棕榈大奖的日本名导是枝裕和，早前来港宣传新作《再生家族》。

是枝裕和的AI寓言

故事中，小型建筑公司总裁大悟，与同为建筑师的妻子绫濑遥，在 7 岁儿子去世后，借助 AI 复活技术重建家庭，家中迎来外貌、声音跟儿子一模一样的仿生人「翔」，试图重启生活日常。后来，中岛步饰演 RE birth Ltd. 工程师，他发现仿生人小孩集结，自行移除 GPS （包括「翔」），以避开人类追踪，当时他微笑了，是枝裕和笑称︰「中岛步是人类来的，他这微笑是寄望仿生人开拓自己的将来。」

导演称《再生家族》强调子女超越父母的必然性，以及父母放手的必要性。

是枝裕和︰悲伤是危险的

电影中，大悟、绫濑遥利用科技把哀伤冻结，导演解释道︰「人们想要把经已死去的宠物，以某种形式保留它，或者想用复制技术让牠复活，可能未来会越来越普遍。我能理解这种心情，感到一时的怜悯，这种事情可能暂时缓解悲伤，不过我觉得一直把它们（物件、伤痛心情）放在身边，反而会让人们无法前进，悲伤是危险的，我真的觉得这是双面性。我认为在某个时刻，人们必须放手，所以我写了这样的故事。」导演期望透过创作，试着以别具一格的情节与结局，让人们停止悔恨，「《再生家族》是一则『孩子超越父母』的寓言。」让这个仿生人儿子青出于蓝，反过来推动父亲、母亲成长，走出伤痛，而不只是被当成安慰品。

导演表示不会用AI写剧本，因为太公式化欠「人味」。

「小偷」、「再生」：家族的前世今生

仿生人小孩集结不为反抗人类，而是寻找下一个栖身之所，建立族群的未来。「对于这对父母来说，『翔』可能超越了自己孩子成长，因为仿生人超越了生死、青春不老。」回到现实环境中，「自己的孩子在外面和其他人建立关系而离开家，于父母来说既是喜悦，也是一种寂寞。」导演认为纵使如此，「『希望』仍是必然的代码，人生并不需要特别明亮或特别黑暗的氛围。」故事继续发展，人类对仿生人小孩动情，甚至为他们寻找栖身之地，这跟导演前作《小偷家族》里「没有血缘却比家人更亲密」的布局，像是呼应，「《再生家族》成年人类为了孩子们寻找最后的森林，跟《小偷家族》没有血缘的家庭羁绊，的确有点相似，纵使我创作时并没有考虑到两者的连结。」

导演前作《小偷家族》（图）与新作《再生家族》，都是以无血缘家族羁绊为主题。

是对立？是共存？

在是枝裕和的电影世界里，没有简单的二分法，人类与 AI 共存、对立并不存在。「『共存』这个词语未能令我激动，我也觉得这不是对立。在那片森林里，这对夫妇若跟仿生人小孩生活，我想那会是一个非常甜美的结局。如果说是共存，其实人类无法在森林里生活，所以大人们回到社会了，人类最后离开了森林；对于仿生人来说，他们的伙伴、对象经已从人类变成了森林。人类则与空气共存。我认为这是关于各自的生活。」

导演出席了《再生家族》的香港首映及映后谈，与香港观众作交流。

《小王子》的故事渗入《再生家族》中，导演表示：「若妈妈读绘本给仿生人听，仿生人没有人类感情，听不明白。这作品最想探讨甚么最像一个人。」

香港金像影后余香凝（左）和《白日之下》导演简君晋（左二）亦有与是枝导演作映后对谈。

是枝裕和同绫濑遥一齐塑造角色

导演继《海街女孩日记》后，再与绫濑遥合作，从当年扮演四姊妹中的大姐，到《再生家族》饰演承受失去儿子的母亲，导演表示︰「这次在剧本还未完成之前，我就花时间跟她共同创造此角色，我们一开始就讨论要呈现她过往角色不常有的愤怒、负面情绪。我们非常地密切沟通，让我觉得能够成功塑造完整的人物形象。这就是跟《海街女孩日记》合作上的不同地方吧。」

事隔10年再度合作，是枝导演与绫濑遥共同创造片中的母亲角色。

是枝裕和与绫濑遥多年前在电影《海街女孩日记》中合作。

桒木里梦突围而出的原因？

而其他选角方面，小孩演员桒木里梦饰演仿生人「翔」，导演解释在试镜时的取向，「过去找小朋友试镜，通常选坐不稳、站不直的小孩，这次则相反，观察他们能否企直、坐定定，还要他们试演停电、手放下来的状态。我不是要小孩扮机械人，而是减低真实小朋友的味道，做到跟正常人有点不同的感觉就可以。」

导演为仿生人「翔」这角色选角时，要求小演员坐定定及试演停电状态，最终选中了桒木里梦。

是枝裕和想著梁朝伟

是枝导演又指之所以选中搞笑组合千鸟成员的大悟担任男主角，是因为对方于节目上的笑容带来一种「真实的人的味道，十分罕有」，故决定起用他。《再生家族》现正上映，稍后是枝裕和的旧作也会安排重映。导演不讳言好想与梁朝伟合作，「但好像常常说出来就无法实现（笑），所以我最近少说了。我内心想着的一定是梁朝伟，对方也知道我对他的渴求，请影迷拭目以待。」

是枝裕和曾与韩国影帝宋康昊（右）合作，而他最渴望跟梁朝伟结戏缘。