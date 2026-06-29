邓丽欣被批走音见惯世面无唔开心 闻傅颖直认与Cookies成员「不是朋友」：仲讲呢啲嘢？

邓丽欣（Stephy）昨晚（28日）出席《第八届KKBOX香港风云榜》，对于早前她为公司晚宴担任嘉宾，唱其首本歌《电灯胆》时因表现失准走音，事后被网民狠批，Stephy透露上月尾开始病，自己病了成个月：「我唔会攞呢样嘢做借口，但自己都好担心，因为又要录音。」她指去年在相同月份也曾病到失声，上月咳完以为好返，但最近又复发，病情很反复，搞到自己的状态也不太好，但也要尽力去保持。

邓丽欣不介意负评

对于被网民批评会否不开心？Stephy笑说：「我呢啲咁多年，见惯世面，冇乜嘢，但唔使批评都知自己好唔好，自己知自己事，所以有时状态未好嘅时候，希望下次好啲，我觉得每个艺人都系咁，都希望每一次出骚都系最好状态，但有时事与愿违，所以平时就更加要努力啲，尽力 Keep啦。」Stephy早前开画展，不过就卷入抄袭风波，她表示知道，不过就未有因此不开心，她解释网民是找了一段网上教画树技巧的教学：「流体画嘅一个技巧，好多人都会上网去学，好多老师都会上网去教，每个人用唔同嘅颜色加唔同嘅配搭，其实系一个设计嚟。」至于是否感到冤枉？她表示不紧要，因为自己知发生什么事，可能只是大家不理解，所以也不会介意，自己亦很开心画展能够将所有画卖出做慈善，算是达成了自己的目标。

邓丽欣指朋友好讲缘份

对于早前在活动中穿上的歌衫令她突出小肚腩，Stephy笑指歌衫质地属于「吸多啖空气都唔得」的状态，又表示女仔好难做，食多啖饭、饮多啖水都会咇肉，再加上角度问题，这些相信女仔会明白，自己也不需多讲，又指一向努力做运动，是希望keep好身材令着衫靓点，认为自己不用为此平反，大家现场见到就会知道，她坦言因为不想太瘦，反而有吃多一点，问到男友是否有帮她管理？她指管理是要靠自己，不过亦有跟男友一起做运动，亦有互相提点。至于近日不断被批评，男友是否有安慰？Stephy表示男友知她性格，除非见到自己特别不开心或在家唔出声，否则不会提，又指近日忙做有关新歌和新碟工作，所以没时间不开心。另外，傅颖最近于访问中直认Cookies的成员「不是朋友」，Stephy听后即反问：「仲讲呢啲嘢？2026年㖞，好似返返去2000年咁，咁得意嘅！每个人都有唔同嘅圈子、缘份，朋友都好讲缘份，冇缘分做朋友迫都迫唔嚟。（Cookies合体无望？）上次演唱会合咗体，（争人！）系呀，冇办法，缘份促成唔到呢件事，我上次都好努力去促成呢件事，但我都冇办法。」