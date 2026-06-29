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许志安为演出花数星期去听Jer歌曲 相隔11年再开红馆感紧张 力撑太太郑秀文7月启德演唱会

影视圈
更新时间：12:17 2026-06-29 HKT
发布时间：12:17 2026-06-29 HKT

许志安（安仔）在《第八届KKBOX香港风云榜》中与MIRROR成员柳应廷（Jer）合作，两人除了合唱外，更弹琴及弹结他伴奏。对于继早前与江𤒹生（AK）及王智德(Alton）合作后，安仔再次与MIRROR成员合作，他坦言好开心认识不少新朋友，也赞Jer弹结他好叻，所以自己也为此而练钢琴，更指因这次演出，花了几星期去听Jer的歌：「我觉得如果我哋合唱，我净系知道自己唱边度、佢又唱边度，我唔系真正消化佢唱紧乜，观众系唔会有感觉，所以我要不断听佢只歌点样表达，同埋佢唱紧啲乜，佢点样去唱，用咩感觉。」

安仔指演唱会想跳得「精」

至于现场的歌手都有独唱，唯独他没有，安仔就表示不介意，因为10月红馆可以solo，提到相隔11年再开红馆演唱会，安仔坦言有点紧张，因之前有BIG FOUR三个兄弟一起做，而今次相隔那么久，也是自己一个人：「我同自己讲，呢个唔系回顾或者到呢刻嘅检视，而系一个新开始、新一章，因为有咁嘅想法反而先至紧张，要点样做得好或者有新鲜感。」不过安仔就坦言为了与Jer的演出而推迟有关筹备演唱会的会议，待完成这两天的工作之后，才正式闭关排舞，对于他上次跳唱《翻腾》获大赞，安仔指知道事后有网民留言指「乜原来佢识跳舞」，所以今次自己虽不会跳很多，但就会想跳得「精」。

安仔与太太互相到场支持

安仔最近不停到电视台做宣传，他表示现在要努力和搏命工作，自己也很高兴得到很多媒体和网民正面反应，提到他的新歌《信天翁》的MV导演，早前被摄影师公开追薪，安仔指有听同事提起，但自己就不太了解。至于太太郑秀文7月也会在启德开骚，问安仔他们会不会互相为对方演唱会担任嘉宾？他表示到时候一定会互相到场支持，自己也很期待Sammi的演唱会。

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