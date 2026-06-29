冯德伦孖24味惊喜合体 《老冯日记》有望添食 护姜涛拒拎堕海事件当笑料

冯德伦昨晚（28日）与24味在《第八届KKBOX香港风云榜》上合作演出，令全场high爆。对于首次合作演出，他们都表示好开心，问到之后会否再有合作机会？24味笑指冯德伦已在后台应承了他们，问到冯德伦会否找24味拍《老冯日记》？他表示可以，又指陈子聪是上一代《老冯日记》的常客，陈子聪则谓当年拍《老冯日记》觉得好好玩，虽然有剧本，但有很多时也是即兴，试过拍摄时笑到碌地。

冯德伦透露稍后有重量级嘉宾

提到冯德伦最近找来新民党主席叶刘淑仪任嘉宾，更还原她当年被「麒麟撞飞」的经典一幕，得到很大回响，冯德伦指因觉得件事好笑，所以便询问她想不想一起玩，而对方亦答应，问到觉得叶刘是否好玩？冯德伦说：「佢肯咁样玩都OK啦！」又透露稍后会有重量级嘉宾。至于是否也会邀请后辈参与？他表示可以，某程度上大家也可以互相帮忙，又谓只要不介意自嘲、效果好笑，大家睇得开心就可以，问到会否考虑找姜涛参与拍摄？他说：「我之前执导过佢MV，我又唔觉得佢有啲咩可以笑，（堕海事件？你会唔会介意？）我点会介意？其实系睇佢哋介唔介意，唔系我介意，边个肯攞大家都知嘅嘢用另一个角度笑吓，但亦都唔系每一次都系咁，呢啲随缘。」至于是否介意会陪他一起跌落海？冯德伦表示先要度到真的是好笑，因为本身被麒麟撞是真的好笑，但姜涛不小心跌落海就并非是好笑的事情。

