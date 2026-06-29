梁朝伟香港谢票疑生意外  遭数十粉丝贴身追迫被指「成个跪咗喺度」  快步急逃露惊惊表情

现年64岁的影帝梁朝伟，近日为其主演的电影《寂静的朋友》勤跑宣传。近日他现身香港戏院，在电影播映后亲临现场，与观众进行了十多分钟的映后问答（Q&A）环节，诚意十足。现场座无虚席，气氛极为热烈，足见梁朝伟的巨星魅力。

梁朝伟谢票被粉丝重重包围

然而，Q&A环节一结束，现场气氛瞬间由温馨交流变为一片混乱。有网民于Threads发帖，指大批过于热情的粉丝为了近距离接触偶像，一窝蜂地冲向台前，将梁朝伟重重包围。场面极度拥挤，梁朝伟完全被淹没在人潮之中，寸步难行。

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梁朝伟被指「成个跪咗喺度」

根据现场影片及网民描述，指于混乱期间发生了意外。有目击者指，梁朝伟在推挤中失去平衡，更「成个跪咗喺度」，情况令人担忧。其中一位发帖者写道：「我见梁生跪咗喺度，唔知有冇受伤」，引发大量粉丝对梁朝伟身体状况的关切。

梁朝伟露出「惊惊」表情

由于场面失控，梁朝伟在工作人员护送下决定快步离开。然而，粉丝并未就此罢休，继续在其身后狂追，希望索取签名。尽管情况危急，梁朝伟在混乱中仍尽力为粉丝签名，尽显其亲民宠粉的一面。另一段影片则捕捉到，梁朝伟成功「逃脱」戏院外的另一群粉丝包围后，面对镜头露出一个既无奈又鬼马的「惊惊」表情，似乎对粉丝的疯狂热情感到又惊又好笑。

网民心痛梁朝伟遭遇

事件在网上引起热议，不少网民对部分粉丝的过激行为表示不满，纷纷留言表达心痛。有人批评：「真正钟意伟仔嘅影迷一定唔会咁对佢，只会同伟仔保持距离」、「太癫，系现场见到佢被成班人包围佢行唔到…钟意佢应该保护佢，唔系咁样迫佢。」网民们普遍认为，影迷在追星时应保持理性和秩序，尊重偶像，避免因一时激动而对偶像造成困扰甚至伤害。

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