姜涛唔介意重演堕海 开出条件讲明靓版要求化妆拒样衰 吕爵安为《悠长假期》加紧练琴落闸不提林明祯

MIRROR成员姜涛与吕爵安（Edan）昨晚出席《第八届KKBOX香港风云榜》，姜涛除了独唱外，更与台湾歌手萧秉治合唱《流浪星球》、《毒药》及《追》，姜涛更趁机在台上向对方邀歌。

姜涛靠AI教路台上「绑架」萧秉治

姜涛受访时表示事前曾问AI可以跟对方说什么，而AI其中一个建议就是邀歌，而对方亦有答应，笑言自己像在台上「绑架」萧秉治。

姜涛唔介意为《老冯日记》堕海

提到冯德伦最近拍摄《老冯日记》时，找来发生过瘀事的嘉宾一起「案件重演」，而且反应非常好，冯德伦也坦言若不介意自嘲，也可以邀请后辈一起玩，问到姜涛会否介意重现「堕海事件」？他即笑问：「即系我又要跳多次？」然后亦大方地表示可以：「得！今次化住妆，上次冇化妆好样衰，（你唔介意自嘲？）都冇所谓，我成日都自嘲，我哋MIRROR成日都自嘲，今次系一个靓版嘅堕海，畀人救上嚟，要Wet look，可以呀！」身旁Edan就搞笑指要加上打灯效果。对于渡海事件刚过一周年，因而被网民重提，Edan闻言即笑说：「黐线！呢啲都计周年？咁样会变公众假期！」姜涛则搞笑问会否有十周年？又问是否需要搞粉丝见面会，不过他也大方地表示不介意大家攞事件来讲笑，因为自己堕海后也试过拿这件事自嘲。

姜涛盼网络和谐

姜涛早前于澳门演唱会上唱出张学友的经典歌曲《李香兰》，事后大获好评，就连张景淳也留言赞他唱得好，不过就被网民围剿，姜涛坦言知道这件事，但他认为不论是否自己的粉丝都好，自己对所有批评和赞美的声音都会接受：「我觉得大家唔好太敏感，网络世界大家和谐小小，冇必要咁。」

姜涛唱《李香兰》获好评谦称撞彩

对于网民指他唱得不错，问到他是否下了很多苦工？姜涛就笑言是「撞彩」，但事前也想了很久是否要唱，因为歌曲也很难唱，怕自己唱得不好：「讲真我又冇大家讲得咁好，都系大家畀面，叫做不过不失。」

姜涛谈翻唱前辈歌只为致敬

对于他最近不停翻唱很多前辈的歌曲，他表示很多时候不知道现在的后生仔是否知道这些歌：「有时见到啲街头访问，可能佢哋连四大天王都唔知，觉得我哋都有责任去话返畀啲后生仔女听，致敬我哋嘅前辈。」又指在自己演唱会唱，没有所谓是否大胆，而他也澄清《Because Of You》的原唱其实不是Michael Jackson，而是Ne-Yo，不过他指这首歌自己当年参加比赛时也有唱，笑言是向自己致敬。对于邱傲然（Tiger）早前翻唱陈百强的经典歌《涟漪》后被网民狂批，姜涛就谓大家一直被人闹惯，所以心脏都好强大，亦已经适应，Edan则指重点是要看从那方面的角度去看：「唔系挑战，只系致敬，可能现今嘅fans冇听过佢以前𠮶首歌，但唱返发现以前原来有个咁好嘅歌手、咁好嘅作品去认识返，其实绝对系一件好事。」又指自己很喜欢周杰伦，但唱周杰伦的歌并非是挑战，而是欣赏和喜爱。

吕爵安备战港版《悠长假期》

Edan稍后即将为港版《悠长假期》开工，他直言仍未准备好，因为弹琴方面亦需要些时间去练，问到是否很大压力？他说：「都会紧张嘅，剧本演戏𠮶啲都系正常咁样去消化同准备，但琴呢样嘢真系需要时间练，呢排都比较忙 ，所以我都同自己讲忙埋6月尾就要好好地练琴。」提到木村拓哉的女儿木村光希也表示会留意此剧，问到会否更大压力？他笑谓：「咁又唔会，睇唔睇都系咁，唔会同佢爸爸去比。」

吕爵安封口拒谈林明祯

另外，Edan绯闻女友林明祯早前生日，问Edan是否有跟对方庆祝或送祝福？他即封口拒谈，对所有林明祯有关的问题只表示：「私人嘢唔回应喇，多谢关心！」提到林明祯拍卖台湾家中的物品，当中更包括床褥，问Edan是否也有兴趣竞投？他再次表示：「私人嘢唔回应喇，多谢关心。（怕唔怕畀人投咗？）多谢关心！」

