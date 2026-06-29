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卢瀚霆手瓜起𦟌备战澳门个唱否认练大只 柳应廷感激许志安听自己歌

影视圈
更新时间：08:00 2026-06-29 HKT
发布时间：08:00 2026-06-29 HKT

「教主」卢瀚霆（Anson Lo）与柳应廷（Jer）以「年度风云歌手」身份出席《第八届KKBOX香港风云榜》，AL除了压轴跳唱《Helicopter》、《ON》外，亦有跟Jer及黄淑蔓合唱，至于Jer就与许志安合唱多首歌曲，当中包括《一步一生》及《昨迟人》等。

柳应廷开心获许志安支持

对于能跟许志安合唱，Jer坦言感开心，为此也练习了很久，对于安仔表示为了今次演出，事前也不断听著他的歌之余也将筹备演唱会的工作推迟，Jer说：「多谢！多谢！我都知道佢平时有喺其他访问又或者其他平台都有听同播我啲歌，都好多谢佢嘅支持，今次好开心可以同佢合作。」AL就谓若有机会，也想跟安仔合作。提到他今晚与黄淑蔓合唱BLACKPINK 成员ROSE 的歌曲《toxictill the end》，他指首次跟对方合作，大家最初都怕怕丑丑，也是这星期彩排时才和她相处：「都好开心，佢系唱得之人，所以我又可以当表演同可以听佢唱歌。」他指歌曲是大会安排，刚巧自己也很喜欢这首歌，所以也很开心。

卢瀚霆冇打算生日旅行

AL将于下月3日在澳门举行两场演唱会，他表示已排舞及试衫，现在是不断重复练习的阶段，见他手瓜起展，问到是否因此练到好大只？他笑指不是，只是因这个骚和澳门演唱会而做多了健身、跑步和运动，再加上稍后开剧，所以就一次过操练，下月7日将是他31岁生日，问到那么忙是否没时间庆祝生日，他表示到时会跟粉丝开生日会，不过自己就没有打算去旅行庆祝，因为完成演唱会后也要准备拍剧，所以也会有很多事前准备功夫要做。他早前推出新歌《最后一个降落伞》，MV找来云浩影做女主角，AL指很多谢对方帮忙，又指其实很早前已跟她有合作，当时也会想有什么计划可以找她合作，所以今次要找MV女主角时就即时想到她。

柳应廷平时都靓仔无惧黑图流出 

MIRROR成员邱士缙（Stanley）最近手机遗失，问到两人是否有被Stanley影过「黑图」？怕不怕因此会流出？Jer笑言幸好自己平时也靓仔：「我唔系好惊啊，佢𠮶啲唔着衫喺我度，（你要好好保管电话！）唔使，佢都俾人见过晒。」至于AL就指不担心，因对方很少影他的「黑图」。

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