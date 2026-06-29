谭辉智见证中年奇迹：有信心红馆开个唱 太太带泪公布佳绩丨独家

40岁的谭辉智凭《中年好声音2》缔造中年奇迹，月初与罗启豪首踏红馆举行《双声演唱会》圆满落幕。演唱会后，他随即举行歌迷聚会兼小型庆功慰劳铁粉。会上由辉智太太公布辉智创出的佳绩时感动落泪，辉智即冲上台送上「爱的抱抱」，场面温馨感人。另外，辉智感激粉丝风雨同路，为他打了一支强心针：「盼未来再踏足呢个舞台、开属于我个人嘅红馆演唱会。」采访：方骞平

人气爆灯的谭辉智跟罗启豪首踏红馆举行的《双声演唱会》圆满结束。演唱会后，谭辉智已急不及待亲自答谢数百位FC（官方粉丝后援会成员）。活动当日场面极其墟冚，粉丝一早到场，瞬间塞满整个会场。除了本地歌迷外，今次演唱会更吸引了大批海外粉丝专程飞抵香港捧场，当中包括来自美加、新加坡、马来西亚、澳洲、新西兰，甚至瑞典及荷兰。歌迷会数目日益壮大，越来越多人。

冲上台温暖拥抱

今次聚会可谓双喜临门，既是庆祝后援会成立两周年的大日子，亦是《双声演唱会》的盛大庆功宴。当晚由身兼大会司仪的辉智太太公布喜讯，透露辉智歌曲《娱初》YouTube上架不足两星期已过百万views，更获选JOOX三次巅峰夺冠，「JOOX月度巅峰歌手评选」2月冠军歌手、「JOOX TOP MUSIC HITS」季度冠军歌手及《娱初》获「JOOX TOP MUSIC HITS」季度冠军歌曲。辉智太太更感动落泪，辉智见状即冲上台送上纸巾及温暖拥抱。

紧张脚震变享受

当晚辉智再次跳唱，又跟fans玩游戏。对于完成红馆处男演唱会，辉智坦言至今心情仍未平复：「当晚嘅画面既虚幻又梦幻。」他更自爆：「开场前见到全场爆满嘅震撼场面时，一度紧张到脚震！好彩投入之后就越唱越享受，完全忘记晒紧张！」

辉智满意今次演出的表现，尤其是挑战Soda Pop，对自己而言是一大突破：「本身跳Soda Pop系想型啲，但出到嚟都系搞笑多啲！」他坦言，这次红馆的锻炼给予了他极大的强心针：「拥有咗呢次宝贵嘅红馆经验，对于将来有机会再踏足呢个舞台、开属于我个人嘅红馆演唱会，我𠵱家满有信心！我会继续努力，希望好快可以再有更大型嘅演出。」

亲笔签名8000对闪灯手袜

据他了解，当他唱到《我》时，全场大受感动，不少观众感触落泪，为他感到无比骄傲。谭辉智为了表示谢意，特意为全场8000位入场观众的闪灯手袜逐一亲笔签名。辉智谈到这个「壮举」笑说：「虽然过程真系好攰，但只要见到粉丝开心，就觉得一切都绝对值得！」

当晚粉丝家族庆功宴上播出回顾短片。画面记录了过去一年来，歌迷们风雨不改、出席大大小小活动为他呐喊助威的珍贵片段；由《娱初》的宣传应援、获得串流平台奖赏铜锣湾大屏幕、到早前《双声演唱会》排山倒海的广告打卡与全力造势，一幕幕画面既震撼又温馨。辉智在台上深情向台下表白：「多谢你哋一路嘅支持！演唱会𠮶晚喺台上见到𠮶片咁靓嘅灯海，内心真系好踏实，系你哋令我知道，我唱歌嘅时候背后永远有一班人撑住。」虽然刚完成演唱会，辉智工作已排得密密麻麻。除拍广告外，月底再度化身「星级导游」亲自带团出发前往西安，实行与粉丝互动，于7月1日担任香港回归纪念日马会开幕表演嘉宾，于沙圈献唱。虽然行程紧凑，但辉智笑言「寓工作于娱乐」，并承诺未来会用更多优质的音乐作品与演出，回馈每一位陪伴他成长的歌迷。