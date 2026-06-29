明星足球队自爆虾碌笑史 睇世杯全员失散 踢波玩「甩底」丨名人杂志

2026年国际足联（FIFA）世界杯由美国、加拿大和墨西哥共同主办，并于6月11日至7月19日举行。四年一度的世界杯足球赛，是球坛盛事，吸引全球的球迷关注，而一班香港明星足球队成员亦不例外，今次请来成员黄日华、莫家淦、张达伦、卫志豪、潘梓峰、张智轩一同分享观看世界杯的难忘事，以及踢足球的趣事。撰文：邝芷莹 摄影：朱伟彦

黄日华笑言今届世界杯在美洲举行实在太远，最终组团去泰国一齐睇。

（左起）张达伦、卫志豪、莫家淦、潘梓峰、张智轩等人，讲起足球就鸡啄唔断。

2018年，明星足球队浩浩荡荡远赴莫斯科睇俄罗斯世界杯决赛。

香港明星足球队成员对每一届的世界杯赛事都十分关注，元老级成员黄日华透露成员们差不多每届也会到海外观战，留下不少难忘回忆。他说：「由1994年美国开始去睇，1998年法国，2002年南韩，2006年德国，2010年就犀利，我留在家中睇波，因为在南非举行；2014年无去巴西睇，2018年就去俄罗斯，2022年卡塔尔就拿不到签证，今年就会组团去泰国一齐睇。」黄日华笑言最难忘在2006年到德国观看世界杯，皆因张兆辉带同儿子张卓铿同行，但没有入场门票，于是让出门票，自己在球场外「游离浪荡」，球赛完毕后就相约返一班香港明星足球队队员一起吃饭。

卫志豪透露曾到德国及俄罗斯观战世界杯，非常开心。

张智轩当日亦有份到德国及俄罗斯观战世界杯。

卫志豪忆述那次几经艰苦才扑到俄罗斯世界杯决赛门票。

赛事后现场放烟花，刚巧又下大雨，现场一片烟雾弥漫，睇波团各成员最终失散。

俄国睇决赛如走难

卫志豪透露曾到德国及俄罗斯观战世界杯，更忆述在艰难之下成功购买到俄罗斯世界杯决赛门票，一班明星足球队成员齐齐观战非常开心。当日有份同行观战的张智轩，笑言完成赛事后现场放烟花，当时亦下大雨，由于球场到车站距离有点远，同行的汪明荃和老公罗家英在雨中兼烟雾之下奔跑寻找车站。他说：「我们同行20、30人走散晒，那一次非常之难忘。」卫志豪则形容当时情况好似打仗走难一样，现场烟雾弥漫又落雨，大家将件衫遮住个头，一齐跑去找车站。莫家淦则表示虽然曾经有机会到海外观战世界杯，但碍于与工作撞期最终放弃。然而他试过在现场欣赏「英超」球赛感觉震撼，希望未来世界杯能多些在亚洲区举办就更好，地点较近比较容易安排：「我觉得人生点都要有一次亲身去睇世界杯，如果能够好似卫志豪咁睇到决赛就仲正！今年美加举办太远了，日后在亚洲区举办就可以去睇啦！」今年世界杯赛事于美国、加拿大和墨西哥举行，潘梓峰坦言于香港观看直播时间大多于早上，但其中一场会在中午，所以已相约朋友睇电视直播。

莫家淦指在明星足球队获得出赛正选机会是很艰难。

莫家淦曾试过因去了厕所而痛失正选位置。

明星足球队云集圈中老中青足球迷，由于成员太多，比赛时要做正选不容易。

张达伦

去个厕所痛失正选位置

一向热心公益的香港明星足球队，不时到各地参与公益赛事，除了认真出赛，亦难免发生不少虾碌事。黄日华大爆林迪安虽则经常获得踢正选机会，但不明何以会天有不测之风云，最后对方都未有机会出场，不过林迪安从无怨言，他笑说：「林迪安不但脾气好，是他的命运，他要认命啦！」莫家淦则谓在明星足球队获得出赛正选机会是很艰难，有一次谭校长跟他说：「阿淦！俾个正选你。」他见进场前有仪式举行，准备开波前就去洗手间，料想不到突然间要赶住进场，连谭校长都四处找他，有人告知他正在洗手间，所以就换上潘梓峰做正选。他搞笑道：「当我一出来整理紧裤子，已经见到球赛开始啦！哈哈！我谂自己不是正选吗？我觉得世态炎凉，在娱乐圈一样，只要有—丝怠慢，就会被人摄位。那一次之后，以后不敢去小便。好彩下一场，谭校长有记性，他说：『上一场你去了小便，疴走了个正选，今次俾你踢返啦！』。」

曾志伟早前到惠州踢慈善赛时闹出波鞋甩底事件，被戚美珍指他鞋如其人一样爱甩底。

曾志伟对鞋「甩底」，更摔倒地。

潘梓峰（绿衫）

志伟「甩底」事件

在旁的潘梓峰解释当时莫家淦自言要去洗手间会好快回来，然后谭校长叫大家齐齐影大合照，因为每次开波前都会拍照，谭校长就问莫家淦在哪儿，知道原来去了洗手间，自己就变成踢正选。提到曾志伟早前跟随「香港明星足球队」前往广东惠州参与慈善公益邀请赛，但落场不够一分钟踢波失平衡重摔倒地，原来球鞋鞋底的胶质氧化竟然整个「甩底」。卫志豪笑指曾志伟之前担任TVB总经理太长时间，对方的球鞋放置太久，当球鞋长久不穿着就会「甩底」：「志伟哥对鞋是新的，只是放置得太耐而胶质氧化，点知准备射龙门时就『甩底』！」莫家淦指曾志伟对鞋「甩底」，适逢对方身处位置在禁区，若然对鞋没有「甩底」的话，就可以将波射入龙门，但对鞋「甩底」结果对方摔倒地，他说：「最好笑当时我在场边，志伟哥行过来，三嫂（戚美珍）话：『志伟呀！对鞋和本人一样，都系「甩底」』。」

受访当天，（左起）范振锋、莫家淦、卫志豪、黄日华、张兆辉、张智轩、潘梓峰和张达伦等成员相约练波。

谈到香港明星足球队年青一辈队员的球技，黄日华认为他们有进步空间。

队中成员卫志豪、罗钧满、潘梓锋、莫家淦、伍伟乐和张智轩组成「老六兄弟」，获谭校长力捧。

众星一落球场就不会锡身，踢波时十分投入认真。

「老六兄弟」成球队榜样

谈到香港明星足球队年青一辈队员的球技，黄日华搞笑指越踢越唔好，因为唱歌越来越好听，踢足球就变得差，但认为他们有进步空间，希望唱歌方面有更大的成就。他笑说：「等校长（谭咏麟）退休后，他们几个上！」不过黄日华笑指明星足球队旗下新跳唱组合「老六兄弟」卫志豪、张智轩、潘梓锋、莫家淦、罗钧满和伍伟乐能够秉承球队精神，「老六兄弟」成立后更加团结又上进，亦会争取表现，博取谭校长的欢心，觉得他们将来是足球队的榜样。而加入香港明星足球队9个月的张达伦，作为年青一辈队员的他，大赞谭校长最好球技，继而称罗家英已是「神级」技术，又自嘲是「后补」级球员。

谭校长家传「铜头功」

张智轩亦很认同谭校长球技好，尢其是「头锤」招式，皆因谭咏麟的父亲谭江柏被冠以「谭铜头」的美誉，儿子谭咏麟也秉承了爸爸，发觉谭咏麟经常以「头锤」入球。虽然黄日华被封为「喷火华」，但潘梓峰坦言从未见过对方发火，反而觉得黄日华好似左脚「碧咸」，「斩波」技术了得，而另一位前辈级成员张国强（KK）的球技，令他最为欣赏。潘梓峰说：「我见到KK哥在球场上的认真态度，我觉得好感动。早前我跟他在球场上交锋，被他踩一脚我现在也觉得痛。」