杨诗敏 恋爱脑变理智 谭伟权 婚姻保鲜靠搞Gag 拆解爱情「唔妥」求生攻略｜名人杂志

杨诗敏（虾头）与谭伟权（Gary哥哥）同样毕业于演艺学院，两人将于7月演出Music Show《唔妥你还是爱你》，以经典歌曲配合戏剧演出来说故事，与观众一同拆解爱情中的求生攻略。结婚多年的谭伟权笑指与太太相处时总有「唔妥」的时候，但只要勿忘最初动心的一刻，甚么问题都能化解；杨诗敏则指小时候非常「恋爱脑」，但现在明白真正的爱是懂得去沟通，关系才能细水长流。文：黄佩丽 图：林宾尼

谭伟权、杨诗敏携手Music Show《唔妥你还是爱你》，更迎来加场好消息。

杨诗敏（虾头）与谭伟权（Gary哥哥）将于7月演出Music Show《唔妥你还是爱你》，早前迎来加场好消息，由原来6场加多7场，总共演出13场，他们对此都表示很开心，感谢观众支持，承诺一定会带来最精彩的演出。对于近年有不少戏剧演员踩入剧场，两人都表示很高兴见到百花齐放，并不担心会被抢饭碗，让观众有更多选择是好事。今次《唔妥你还是爱你》的主题围绕男女之间纠缠不清、又爱又恨的种种故事，非常生活化。杨诗敏透露将选用大量经典歌曲，配合戏剧演出来说故事，既搞笑又能让观众产生共鸣外，亦有她标志式的栋笃笑互动环节，绝对能令观众耳目一新。谈到二人的缘份，杨诗敏即心心眼表示18岁初入演艺学院时，有份参与谭伟权主演的音乐剧《遇上1941的女孩》并担任和音，她说：「当年见到师兄师姐又唱又跳好正，那时我只是群众演员，我同自己讲要俾心机读书，将来都要像他们一样在台上表演，而且Gary哥哥和初认识时完全无变过，一样都是大眼睛咁靓仔，对着他不只有压力，仲有威力，以前在电视上看他做儿童节目主持，在演艺学院放学时见到他吓了一跳，点解他会在我面前？我细个时不敢望他，顶唔顺他的大眼睛，今次终于有机会合作，觉得是很奇妙的缘份。」

相识多年终有合作

二人除了是演艺学院的校友，也曾是TVB的艺员，但从没有合作过，杨诗敏表示大家曾在化妆间见过，「Gary哥哥做儿童节目时，我才刚加入TVB，到他重回TVB拍剧我又走了，错过了timing，但缘份很奇妙，现在我们终于有机会合作，而且是好紧密的合作，因为全剧只有我们两个，无其他对手，他只可以望住我，哈哈！」谭伟权笑谓与杨诗敏合作有压力，因她实在太吸引，「我认识她的时候，她才17岁，又和她庆祝18岁生日，2000年舞台剧RERUN时，她也是20几岁，很年轻，但现在大家都成长了，她又有韵味，所以件事是吸引咗好多，细细个已经觉得她好得意。」事隔多年，两人终能再度同台，谭伟权表示今次故事大纲由二人反复沟通后构思出来，沟通过程更似置身擂台，互相交流对感情的看法。问到当中可有与各自另一半的小故事？谭伟权笑指在创作上或多或少都有个人元素，但当然亦有别人的故事，及有一些是创作出来的，「我们在海报中，一人攞榴梿，一人攞折凳，都是十大武器的其中一种，观众一睇就知我们唔妥大家，但又是一对情人，普通的男女关系都系咁，爱又要唔妥，唔妥又要爱，松松紧紧，两个人相处的时候，总有一些小细节会觉得唔妥对方，但唔妥是可以倾得妥，看你肯不肯去面对。」

搞gag维持夫妻情趣

讲到与太太的相处之道，谭伟权表示不要当对方是老婆，要觉得她是女朋友，「生活中的幽默情趣很重要，尤其是有返咁多年的婚姻，平时的相处中、有一些小幽默好重要，我有时会搞下gag，如果不搞gag是可以整日都不出声，但不出声又不代表无沟通，这是另一个境界，这些事又不是只有我一个在做，和做戏一样要有give and take，要互相交波才可以。最重要的一点是，你要谂返起爱情的初心，第一眼钟意她的时候，那种心动的感觉，只要还记得这种感觉，两个人才能一直走下去。」虾头笑指谭伟权是crazy仔，不要看他文质彬彬，但其实很玩得又爱搞烂gag，「他真的是好男人，很识为对方创造惊喜和情趣，是好正的事，排戏时都经常被他𠱁得很开心。」谭伟权表示太太没有因他会𠱁女仔而担心过，笑说：「如果会担心，应该一早就担心，如果要出事，结婚之后几年就会出事，有好多机会可以出事，尤其我们做这行，一定会见到好多靓嘢，见得多易出事，但当你回想结婚的初心，你娶个老婆返来是做咩先？是娶返来锡同爱，就不会有想歪的冲动，做任何事之前都要想后果。」

唔再追求戏剧性爱情

虾头表示现在的爱情观和以前完全不同，以前是追求惊天地泣鬼神、天若有情式的爱情，「我以前想要充满戏剧性的爱情，要生要死要爱得好肉紧，但现在追求的是细水长流型，淡淡然的生活，以前是追求爱火花，哗！咁激烈好正，其实只是刺激自己，但我从无建立过关系，真正的爱是懂得去沟通，点样令一段关系细水长流，点爱自己和爱对方，大个了才明白，现在都在学习中，不要说另一半，每一种关系都是这样，家人、工作、朋友都一样，几多唔妥你还是爱你的事发生，所以一直在学习。（会羡慕别人有幸福家庭？）我细细个就知道自己不会结婚，觉得不需要，除非是有了小朋友，才需要一张结婚证书，去证实小朋友是我们的，但我这个年纪都已经生不出，所以不用结婚了。」又说自己很恋爱脑，除了识做戏和拍拖，其他事都不识，笑言现在有所成长，会更爱锡自己，认为能和自己多沟通，了解自己，自然与其他关系也可以好好沟通。



场地：博艺馆Artiant Hub

发型：Chris chan@Leighton hair one

化妆：Nikki Sun