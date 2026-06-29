「东张女神」廖倬竩晒吸睛性感照 俯身挨池边胸前春光尽显 出水芙蓉暴现蜜桃臀

31岁的「东张女神」廖倬竩自2019年参选香港小姐入行后，凭借甜美亲切的形象和在TVB皇牌节目《东张西望》中的出色表现，成功吸引了大量观众的目光。近年来，她不仅在主持岗位上站稳阵脚，更成为网友心目中的新一代女神。向来形象健康的她，近日趁著炎炎夏日，在社交平台上分享了一组在无边际泳池拍摄的性感泳装照，瞬间引爆网络讨论。照片中，她选择了一件设计极具巧思的黑白拼色一件头泳衣，虽然款式相对保守，但白色侧边及胸口的剪裁巧妙地勾勒出她的S形曲线，将其完美身段表露无遗。其中一张她站在水中，湿发披肩，眼神望向镜头的照片，完美演绎了「出水芙蓉」的美态，白皙的肌肤在阳光和池水的映照下更显透亮，散发出清新又健康的性感魅力。

廖倬竩一件头泳装尽显完美体态

廖倬竩这次的泳装照不仅展现了她静态的美，更捕捉了她在水中畅泳的动感时刻。其中一张从后方拍摄她游泳的照片，成为了网民讨论的焦点。照片中，廖倬竩戴著泳镜，专业地在水中划行，而贴身剪裁的泳衣，让她苦练已久的完美身形一览无遗。最吸睛的莫过于她在水中若隐若现的「蜜桃臀」，紧致饱满的臀部线条在清澈的池水中显得格外突出，展现出充满力量与健康的性感美。

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落选港姐廖倬竩变「东张女神」

回顾廖倬竩的演艺路，虽然在2019年香港小姐竞选中止步十强，但她并未因此气馁，反而凭借自身的努力和TVB给予的机会，一步一脚印地在演艺圈中寻找自己的定位。从财经节目的专业主持，到投身《东张西望》成为外景主持，她勇于接受各种挑战，不论是采访奇闻怪事，还是为民发声，她都以真诚和专业的态度面对，成功建立了亲切、贴地的「女神」形象。

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