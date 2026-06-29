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张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-29 HKT
发布时间：10:00 2026-06-29 HKT

现年54岁的张智霖（Chilam），与港姐冠军太太袁咏仪（靓靓）结婚多年，两人所生的19岁儿子张慕童（魔童），完美继承了俊男美女父母的优良基因。魔童生得高大威猛、颜值爆灯，绝对是圈中非常出众的星二代。近日，张智霖惊喜与儿子同场，两父子齐齐现身红馆，入场支持香港魔术师甄泽权的魔术骚，也让魔童的最新状态罕有曝光。

张慕童剪寸头形象大变

从网民拍到的画面可见，当晚魔童以一身休闲服饰现身。虽然他行事低调并戴上了口罩，不过其高大的身型依然惹来全场注目。最令人惊喜的是，魔童这次大换形象，由之前充满斯文气质的韩系「Oppa」发型，摇身一变换成了Man爆的「Skinhead」寸头造型，配上他超过180cm的高瘦身形，即时焕发出一股成熟男人味，清爽又阳光。

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张慕童被指疑有社恐

不过，在红馆门外遇上途人举机拍摄时，两父子的反应却大相迳庭。面对镜头，Chilam大方除下口罩展露亲切笑容，亲和力满分；相反，魔童就刻意和爸爸保持一段距离，走在后方的他眼神稍显闪躲，双手更不自觉地抓著衣角，显得有些手足无措。有网民就指他疑似有「社恐」迹象，与前方从容不迫的Chilam形成强烈对比。这也呼应了早前袁咏仪受访时的说法，指儿子性格害羞，一叫他表演就会怕怕的，似乎暂时看不出有当明星的天分。

张慕童步姿似「初哥哥」

虽然魔童表现得较为腼腆，但大批网民的焦点却落在他的神态与动作上。不少人惊觉，魔童走路的步姿竟然极度神似爸爸张智霖当年于TVB经典电视剧《十月初五的月光》中的经典角色「初哥哥」。大批网民看到魔童的外形和走路方式，纷纷直呼勾起集体回忆，大赞他根本是「年轻时的初哥哥」的真实版写照。

张慕童早前疑公开恋情

除了外貌与一举一动备受关注，现时正在英国读书的魔童，感情生活同样是网民的焦点所在。早前，魔童曾在社交平台上分享与一名大眼少女的合照及甜蜜影片，片中两人温馨散步、齐齐玩摇摇板，更亲密相拥，疑似正式公开恋情。看见当年的「初哥哥2.0」已经到了拍拖的年纪，不少网民都感叹时光飞逝，并十分关心他何时会带女友返港见父母。

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