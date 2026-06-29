胡杏儿为二仔庆7岁生日 三兄弟神还原宝可梦主角「小智」 精灵球蛋糕小细节尽显妈妈心思

视后胡杏儿与老公李乘德一向是圈中的模范夫妻，两人婚后育有三名儿子，分别是李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam），组成幸福的五口之家。近日夫妻俩为二子李奕霖庆祝7岁生日，特意举办了以「宝可梦」主题生日派对。从现场照片可见，派对布置极尽心思，无论是背景板、气球还是餐桌，都充满了经典宝可梦元素。在其中一张温馨的家庭合照中，胡杏儿与李乘德站在儿子身后，脸上挂著幸福满溢的笑容，而三位儿子则穿上同款的「小智」主角服饰，戴上红白帽子，可爱度爆灯。

胡杏儿安排「宝可梦」生日派对

生日会的焦点，无疑是寿星仔李奕霖，相中可见，他与一班朋友在色彩缤纷的波波池和游乐设施中尽情玩耍，脸上展现出最纯真的笑容。派对高潮之一，一个巨大的精灵球挂在半空，李奕霖手持彩虹棍，专注地瞄准目标敲打，气氛紧张又刺激。除了动态活动，派对还有许多惊喜，例如有专人为小朋友们画上脸部彩绘，李奕霖的手臂上就有一个可爱的卡通纹身；现场更有「守宫」等爬虫类，让孩子们近距离接触，大人细路都玩得十分尽兴。

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胡杏儿为儿子准备精灵球蛋糕

胡杏儿为儿子准备的生日蛋糕，设计同样别出心裁，一个巨型的红白「精灵球」造型蛋糕摆在桌子中央，蛋糕上除了有可爱的比卡超公仔，更插满了多张小朋友至爱的宝可梦游戏卡牌作装饰，创意十足，让小朋友惊喜万分。在切蛋糕的环节，胡杏儿与李乘德更温柔地左右夹击，一同亲吻儿子的脸颊，小朋友则露出腼腆又幸福的笑容，这一幕被镜头完美捕捉，尽显父母对儿子无限的爱。

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